Economia mundial perde fôlego

Diferentemente de outros países, no Brasil os preços estão em queda e o PIB mostrou inesperado fôlego no início do ano (foto: JairAmaral/EM/D.A Press)





Em maior ou menor grau, os indicadores econômicos das principais economias europeias vêm decepcionando. Na Alemanha, a recuperação deverá durar mais do que o esperado e países como Holanda, Irlanda e Grécia reportaram retrações do PIB.



O movimento, contudo, não está limitado ao Velho Continente. Na China, a atividade surpreendentemente fraca mostra que o velho vigor do País da Muralha não se repetirá tão cedo. Nos Estados Unidos, o PIB de 2023 foi revisado para baixo, enquanto não há nada muito inspirador na América Latina.



Some-se a isso um cenário de inflação global que está longe de ser contido – o que obriga os diversos bancos centrais a aumentar a taxa de juros – e o resultado é o temor de uma recessão que se espalhe pelo mundo.



O Brasil, quem diria, está, pelo menos por enquanto, descolado desse cenário, dado que os preços estão em queda e o PIB mostrou inesperado fôlego no início do ano.

Brasil faz feio em ranking de produtividade

A baixa produtividade é um dos grandes gargalos brasileiros. Um novo ranking elaborado pela instituição suíça de formação de executivos IMD apontou que o Brasil ocupa apenas a 60ª posição em um ranking global sobre o tema. Detalhe: a pesquisa, que é feita desde 1989, contabilizou informações de 64 países. O Brasil superou apenas África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela – como se sabe, estas duas últimas nações enfrentam grave crise financeira. A lista é liderada por Dinamarca e Irlanda.

Casino, enfim, admite que venderá operações na América do Sul

Depois de muitas especulações, a empresa francesa Casino avisou, para surpresa de ninguém, que venderá as suas operações na América do Sul. Elas incluem o brasileiro Grupo Pão de Açúcar (foto) e o colombiano Éxito. Recentemente, o Casino se desfez, também sob a alegação de que precisa reduzir dívidas, da participação de 11,7% na rede atacadista Assaí. Atualmente, as dívidas do conglomerado francês totalizam R$ 33,3 bilhões. No Brasil, os franceses possuem aproximadamente mil lojas.

2,6%

é quanto a economia global deverá crescer em 2023, segundo projeção do BIS, conhecido como o banco central dos bancos centrais. O número representa uma decepção Em 2022, o PIB mundial avançou 3,4%

Executivos brasileiros estão entre os mais resistentes do mundo

Enfrentar as adversidades brasileiras traz grandes ensinamentos para os executivos do país. Pelo menos é isso o que mostra uma pesquisa global feita pela americana SAS, especializada em análise de dados. Segundo o estudo, 68% dos líderes corporativos do Brasil acreditam que estão preparados para enfrentar mudanças. Além disso, 47% se consideram altamente resilientes, contra 26% no mundo. Quem supera instabilidades políticas e incertezas econômicas está preparado para o que der e vier.





''A minha intuição e as nossas pesquisas mostram uma inflação mais alta no mundo. Se isso for verdade, o Brasil vai buscar o seu menor patamar de inflação da vida no momento em que o mundo está indo para uma inflação mais alta. Qual é o custo disso para a sociedade? Isso não é razoável”





Rogério Xavier, sócio-fundador da gestora SPX, ao defender mudanças na meta da inflação

Rapidinhas

A empresa japonesa de materiais esportivos Asics garante que seu novo tênis, o Gel-Lyte, é o mais sustentável já fabricado. Cada par emite 1,95 quilo de CO2 em todo o ciclo produtivo. Para efeito de comparação, a média da indústria é de 20 quilos. Entre outros recursos, o Gel-Lyte usa compostos recicláveis no processo de produção.





A Amazon tem alta expectativa para o Prime Day, como é chamada a liquidação anual promovida pela empresa. Tanto é assim que contratou 4 mil funcionários temporários no Brasil para trabalhar em seus dez Centros de Distribuição e 24 Estações de Entrega espalhados pelos país. O evento ocorre em 11 e 12 de julho.





O Lift, um laboratório de inovação apoiado pelo Banco Central, desenvolve uma nova funcionalidade para o Pix. Chamada de Pix Crédito, ela deverá permitir o pagamento de compras em prestações. Se os testes comprovarem a segurança do serviço, a previsão é que entre em operação ainda no primeiro semestre do ano que vem.





A empresa de galpões logísticos Log acelera os negócios no Brasil. No momento, a companhia realiza nove obras simultâneas em Fortaleza (CE), Natal (RN), Maceió (AL), Salvador (BA), Brasília (DF), Sãoo Bernardo do Campo (SP) e três em Minas (Contagem e duas em Belo Horizonte). A Log atua em 16 estados e no Distrito Federal.