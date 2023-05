Subsídios para carros populares expõem dilemas do governo

816

Geraldo Alckmin disse que analisará a proposta dos novos subsídios automotivos (foto: CARL DE SOUZA / AFP)







O governo Lula precisa decidir qual caminho pretende seguir. De um lado, o ministério da Fazenda tem defendido, de forma até incisiva, o corte de subsídios setoriais. De outro, o presidente e seu vice, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, anunciam, com certo estardalhaço, a redução de impostos que incidem sobre carros populares. Obviamente, são projetos dissonantes que mostram a falta de unidade nas decisões econômicas do governo. Ainda que Alckmin tenha dito que a Fazenda analisará a proposta dos novos subsídios automotivos, ninguém consegue imaginar o veto a um programa idealizado pelo próprio presidente. Como não poderia deixar de ser, a indústria gostou da medida. “Com as reduções tributárias em discussão e o esforço conjunto de todo o setor, é bem possível que tenhamos queda nos preços”, disse Márcio Lima Leite, presidente da Anfavea, a associação dos fabricantes.





Estudo indica que carnes alternativas poluem mais

A busca desenfreada por soluções sustentáveis na produção alimentar impulsionou o mercado de carnes alternativas. Segundo os fabricantes, elas representariam um ponto de virada na história da preservação ambiental. Mas a realidade parece ser bem diferente. Um estudo feito pela Universidade da Califórnia em Davis (UC Davis), nos Estados Unidos, constatou que as emissões de gases no processo de cultivo de bifes em laboratório podem ser 25 vezes maiores do que as da pecuária convencional.





Empresas brasileiras pagam menos dividendos

Os investidores que possuem carteiras voltadas para empresas que pagam bons dividendos têm motivos para se preocupar. No primeiro trimestre do ano, os valores depositados caíram, em termos nominais, 12%, conforme levantamento realizado pela consultoria britânica Janus Henderson. O estudo aponta um culpado principal: a Vale. No período, a empresa reduziu seus dividendos em US$ 1,8 bilhão, mais do que qualquer outra companhia no mundo. Resta saber se a tendência negativa se manterá nos próximos meses.





CVC enfrenta turbulências em meio à retomada do turismo

Maior empresa de turismo da América Latina, a CVC Corp enfrenta tempos turbulentos. Depois da inesperada renúncia de seu presidente, Leonel Andrade, a companhia corre para buscar um novo executivo no mercado. Por enquanto, ela será liderada pelo conselheiro Sandoval Martins. O futuro é desafiador. A dívida bruta da CVC está em torno de R$ 1 bilhão e, nos últimos doze meses, suas ações tombaram cerca de 80%. Espera-se que a retomada do turismo garanta o fôlego necessário para os próximos meses.





Rapidinhas

A consultou NTT Data lançou um hub de inovação. Trata-se do Digital Commerce Hub, voltado ao desenvolvimento de soluções para empresas com atuação no comércio digital. Além do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Equador e México participam da iniciativa. O espaço oferece consultoria gratuita em marketing, operações e estratégia de negócios.

Os brasileiros passaram a voar mais na classe executiva. No primeiro trimestre de 2023, o número de bilhetes emitidos subiu 61,7% diante de mesmo período de 2022. Os dados são da FlyBy Viagens, que faturou R$ 70 milhões entre janeiro e março de 2023 com a venda de passagens executivas. No total, 6.120 passageiros optaram pela categoria.

O turismo acelera em 2023. Segundo a agência de viagens Decolar, a procura por roteiros para as férias de julho cresceu 53% em comparação com um ano atrás. No Brasil, os destinos mais desejados são Fortaleza, Rio de Janeiro e Porto Alegre. No exterior, lideram a preferência Santiago, Buenos Aires e Lisboa.

O combate ao etarismo, como é chamado o preconceito contra a idade, se tornou uma tendência do mundo corporativo. A operação brasileira da farmacêutica francesa Sanofi pretende que, até 2025, 20% de seu quadro de funcionários seja formado por pessoas com mais de 50 anos. Atualmente, o índice é de 16%.

"Quando é transparente e direcionado para setores estratégicos, subsídio é indispensável. No pós-pandemia e para enfrentar a competitividade dos países asiáticos, é indispensável. Vai ter dinheiro barato para quem quiser inovar" Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, ao anunciar uma linha de crédito R$ 20 bilhões para projetos voltados à inovação





R$ 81,1 bilhões

foram as receitas somadas de trinta dos quarenta times que disputaram as Séries A e B do Campeonato Brasileiro de futebol em 2022, segundo levantamento da consultoria EY. A mesma base comparativa revelou um crescimento de 156% do montante em relação ao ano anterior