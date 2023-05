Agro quer se aproximar do governo, mas exige fim das invasões da terra

Nos quatro primeiros meses do ano, as exportações do setor agropecuário totalizaram US$ 50,6 bilhões (foto: Emater-MG/Divulgação)



O agronegócio brasileiro está disposto a aparar arestas com o governo Lula, mas é preciso que a turma em Brasília envie sinais amigáveis para o setor. Uma das preocupações mais evidentes diz respeito à proximidade dos petistas com o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). "O governo precisa dar um basta às invasões de terra patrocinadas pelo movimento", diz um produtor de soja em Sorriso, no Mato Grosso. "As invasões trazem muita insegurança para nós." A verdade é que o agronegócio nunca decepciona. Nos quatro primeiros meses do ano, as exportações do setor totalizaram US$ 50,6 bilhões – é o maior valor da história para o período. O Ministério da Agricultura lembra ainda que o montante representou 49% de todas as vendas externas brasileiras. Foram quebrados recordes nas exportações do complexo soja (foto) (grão, farelo e óleo), carne de frango e suína, celulose, etanol e milho. "Ou seja, sem o agro a situação econômica do Brasil seria muito pior", diz o produtor.





Nunca tantos brasileiros desejaram abrir a própria empresa

Diversos estudos mostram que o Brasil é um das nações mais empreendedoras do mundo. O mais recente deles, do Sebrae, constatou que 60% dos entrevistados desejam abrir a própria empresa. Trata-se do maior percentual desde o início da série histórica, em 2023. O sonho de crescer na vida e certa dose de ousadia são fatores que levam muitos brasileiros a arriscar a empreitada. Contudo, a crise econômica e a dificuldade para encontrar emprego também obrigam muitas pessoas a tentar esse caminho.





US$ 2,6 trilhões





é quanto a economia remota adicionará ao PIB global na próxima década, de acordo com a pesquisa “Anywhere Economy”, encomendada pela DocuSign para o Instituto The Economist Impact. Uma das explicações é o aumento da produtividade estimulado pelas novas tecnologias.





Programa da Braskem resulta em 97 mil toneladas de plástico reciclado

Uma iniciativa criada pela Braskem em parceria com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) começa a trazer bons resultados na área da sustentabilidade. Criado em 2013, o Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast) contabilizou 97 mil toneladas de plástico reciclado em 2021, conforme o mais recente levantamento disponível. É um recorde desde o surgimento do programa. O material reciclado diminui custos de produção e aumenta a produtividade na agroindústria.





(foto: Fabrice COFFRINI/AFP) "ChatGPT e tecnologias semelhantes são apenas o começo da era da Inteligência Artificial. Devemos usar a IA para resolver problemas em vez de sermos controlados por ela" Jack Ma, fundador do conglomerado de comércio eletrônico Alibaba









Sites de apostas dominam mercado publicitário

Um levantamento realizado pela startup de marketing Tunad comprovou a onipresença dos sites de apostas esportivas no mercado publicitário brasileiro. De acordo com a inédita pesquisa, a casa que mais anunciou de janeiro a março de 2023 foi a Betnacional, com impressionantes 13.317 inserções nas diversas plataformas, principalmente na TV e no rádio. Na sequência, apareceram Betano (9.514 inserções), Sportingbet (7.816), Esportes da Sorte (3.931), Bet7 (2.518) e Betfair (1.920).





RAPIDINHAS





A Embraer fechou importante contrato com a NetJets, uma das maiores empresas de táxi-aéreo dos Estados Unidos. Trata-se da opção de compra de 250 jatos Praetor 500, em uma transação de aproximadamente US$ 5 bilhões. De acordo com a Embraer, as entregas das aeronaves deverão ser feitas a partir do segundo semestre de 2025.

A healthtech (startup do setor de saúde) Alice deu o passo mais ousado de sua curta trajetória. A empresa fundada em 2019 comprou a carteira de clientes da rival QSaúde. Cerca de 16 mil pessoas serão incorporadas ao portfólio da Alice, que fechou 2022 com 11 mil clientes. A expectativa da healthtech é faturar R$ 250 milhões em 2023.





A plataforma de logística Speedbird Aero e a empresa de tecnologia Thales assinaram um acordo para desenvolver sistemas de gerenciamento de tráfego de drones que serão usados para a entrega de mercadorias no país. Por enquanto, os estudos para a adoção do modelo ficarão concentrados em São Paulo e no Rio de Janeiro.





(foto: Mandel NGAN / AFP)



Ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michele Obama (foto) se tornou sócia da Plezi Nutrition, empresa de alimentos e bebidas focada em produtos com baixo teor de açúcar. O carro-chefe da companhia são os sucos de frutas para crianças com 75% menos açúcar do que os disponíveis no mercado. Não há previsão de chegada ao Brasil.