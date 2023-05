Concentração de renda cai, mas abismo entre ricos e pobres permanece

Brasil registra a menor desigualdade de renda em uma década, mas ainda há um abismo social (foto: 19/03/2010. Credito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.)



O ano de 2022 representou um marco no combate à desigualdade no Brasil. Números extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, feita pelo IBGE, revelam que, no ano passado, o rendimento médio do 1% da população que ganha mais era 32,5 vezes maior que a remuneração média dos 50% que recebem menos. Em 2021, a diferença estava em 38,4 vezes. Uma das explicações para o movimento se deve principalmente ao Auxílio Brasil, programa criado pelo governo às vésperas da eleição. De todo modo, a iniciativa trouxe frutos – trata-se da menor desigualdade de renda em uma década. Ainda assim, há longo caminho a ser percorrido até que se diminua o abismo entre quem está no topo e aqueles na base da pirâmide social. Ressalte-se, contudo, que políticas de distribuição de recursos não serão suficientes para combater o flagelo da concentração de renda. Segundo especialistas, elas deveriam estar associadas à melhoria do ensino e dos níveis de emprego.





Empresas brasileiras poderão testar semana de quatro dias









(foto: Pixabay %u2013 10/10/20) "Um setor que responde por 8% do PIB não pode ser dar ao luxo de não ter nenhuma regulação" Leonel Andrade, presidente da CVC, ao defender a regulamentação do turismo no Brasil



A partir de agosto, as empresas brasileiras interessadas em experimentar a semana de quatro dias poderão se inscrever no projeto 4 Day Week Global, que objetiva identificar os efeitos da iniciativa. A ideia é manter o salário integral dos funcionários, que deverão trabalhar 80% do tempo – mas, eis aqui o desafio, mantendo 100% da produtividade. No Reino Unido, o experimento surpreendeu: 92% das empresas participantes do programa decidiram adotar em definitivo a semana de quatro dias.





O verdadeiro tamanho do mercado de apostas esportivas





Em meio a muito chute que é feito a respeito do tamanho do mercado de apostas esportivas, a BNL Data, empresa especializada no segmento de jogos online, decidiu ir a campo para estudar a fundo o segmento. E chegou à seguinte conclusão: existem ao menos mil sites ativos no mercado brasileiro que movimentam, juntos, entre R$ 328 milhões e R$ 410 milhões por dia. É muito dinheiro. Para efeito de comparação, no ano passado todo o comércio eletrônico brasileiro vendeu diariamente R$ 465 milhões.





Motoristas de aplicativos planejam greve nacional

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press %u2013 13/1/19)



A próxima segunda-feira deverá trazer transtornos para os usuários de aplicativos de transportes. A Federação dos Motoristas de Aplicativos do Brasil (Fembrapp) e a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo (Amasp) convocaram uma greve nacional de motoristas do app. Segundo as entidades, 70% dos 2 milhões de profissionais do ramo deverão aderir ao movimento. Eles reivindicam aumento dos valores repassados por plataformas como Uber e 99, que estariam congelados desde 2016.









R$ 200 milhões





É quanto o programa Rota 2030 desembolsará para acelerar pesquisas relacionadas à conectividade de veículos. O projeto é realizado em parceria com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) da UFMG



RAPIDINHAS

Os projetos relacionados a cannabis medicinal avançam no Brasil. A mineira Ease Labs, voltada para o desenvolvimento de soluções alternativas na área de saúde, recebeu R$ 15 milhões do Itaú BBA – foi o primeiro financiamento do maior banco de investimentos do país nessa área. O valor será usado para o lançamento de produtos.





(foto: Divulgação)

Qual é o peso da cadeia produtiva de soja para a economia brasileira? Uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) constatou que o número de ocupações geradas pelo setor avançou 80% nos últimos dez anos. Atualmente, as cadeias da soja e do biodiesel empregam 2 milhões de pessoas.





A cervejaria Ambev destinará R$ 7 milhões para empreendedores negros. Realizada em parceria com a plataforma PretaHub, a iniciativa contemplará projetos nas área de artes, artes visuais, gastronomia, produção e difusão de conteúdo digital, negócios de impacto nas indústrias criativas, turismo, moda e literatura.





A Calçados Bibi acelera a expansão internacional. Presente em sessenta países, a empresa deverá inaugurar dez unidades na América Latina e na Europa até o final do ano. A primeira investida internacional ocorreu em 2017, quando chegou ao Peru. Atualmente, 22% de sua produção destinam-se para o mercado estrangeiro.