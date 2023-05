Indústria financeira não gostou de comunicado do Banco Central

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (foto: Sergio Lima / AFP)







O comunicado do Banco Central para justiçar a manutenção da taxa de juros fez o presidente da instituição, Roberto Campo Neto, perder admiradores na indústria financeira. Parte expressiva de economistas, gestores e analistas de investimentos considerou desnecessário dizer que existe a possibilidade de aumento da Selic mais para frente. Diante dos indicadores inflacionários em queda, é sabido que, cedo ou tarde, os juros deverão cair, porque não há outro caminho possível. Campos Neto obviamente conhece essa lógica, mas preferiu fazer o que muitos apontaram como uma provocação ao governo Lula. Ressalte-se que a independência do BC é bem-vinda, mas seus dirigentes não deveriam se deixar levar pelas disputas na arena política. É consenso no mercado que os próximos números da inflação deverão perder fôlego, o que só reforçará a urgência do corte da Selic. Juros baixos não são bons apenas para o governo. Eles, na verdade, são ótimos para o Brasil.









Por que o Marco Saneamento não pode ser derrubado





A primeira grande derrota do governo Lula no Congresso foi oportuna. Por 295 votos a 136, a Câmara dos Deputados derrubou o decreto que alteraria regras do Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020. Seria um erro voltar no tempo. O Marco Legal tem como meta universalizar os serviços de saneamento até 2033, algo impossível de se alcançar sem a iniciativa privada. Em diversas cidades brasileiras, parte da população sequer é atendida por redes de água. Não é admissível manter esse cenário.









Dono da Paper Excellence é convocado a depor no Canadá





Enquanto alardeia a intenção de investir R$ 16 bilhões na brasileira Eldorado Celulose, o indonésio Jackson Widjaja enfrenta problemas com a sua Paper Excellence no Canadá. Depois de adquirir a Resolute Forest e ampliar seu acesso às reservas florestais do país, Jackson foi convocado a depor no parlamento canadense. A principal preocupação dos parlamentares é com a atuação do grupo Sinar Mas, conglomerado da família Widjaja acusado por ONGs de desmatar 1 milhão de hectares no Sudeste Asiático.









Depois de quatro anos, Veste anuncia distribuição de dividendos





A Veste, antiga Restoque, anunciou a distribuição de R$ 13 milhões em dividendos, que serão pagos em 27 de dezembro de 2023. Além disso, a empresa informa que manterá R$ 88 milhões de lucros e reservas para investimentos futuros. “Ficamos muito felizes em recompensar com dividendos os milhares de acionistas da Veste”, diz Marcelo Lima, presidente do conselho. Dona das marcas de roupas Le Lis Blanc, John John, Dudalina e Bobo, a empresa ficou quatro anos sem distribuir dividendos.













Rapidinhas





Uma nova tendência na indústria do turismo: grifes como Louboutin, Bulgari e Gucci passaram a emprestar suas marcas para hotéis de luxo. Christian Louboutin, conhecido pelos cobiçados sapatos de sola vermelha, inaugurou um hotel no Alentejo, em Portugal. A Bulgari vai abrir dois hotéis na Europa, enquanto a Gucci decora suítes para o unidades do The Savoy.





As novas tecnologias adotadas pela indústria financeira avançam em ritmo veloz no Brasil. Na fintech SumUp, 33% dos pagamentos processados pela empresa já ocorrem por essa modalidade. Diversos estudos comprovam que poucos países no mundo são tão abertos para inovação quando o assunto diz respeito a finanças.





É surpreendente como a falta de peças e componentes associada às vendas em queda impactaram a indústria automotiva no Brasil. Desde o início do ano, dezesseis montadoras interromperam a produção de veículos no país. Se o cenário não melhorar, ainda mais empresas deverão aderir ao chamado lay off.









(foto: Neil Palmer/Wikipedia - 21/1/23)





Destruir a floresta amazônica será devastador para a economia brasileira. Quem diz isso não são ativistas radicais, mas pesquisadores confiáveis do Banco Mundial. Um novo estudo realizado pela instituição estimou em US$ 184 bilhões (quase um trilhão de reais) os prejuízos gerados pela destruição do maior patrimônio nacional.









78,3%

das famílias brasileiras estão endividadas, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A entidade diz que o nível de endividamento deverá atingir sua máxima histórica em 2023









(foto: Reprodução/internet)





“Se você se flagra discutindo se a economia promete crescer ou decair, se as taxas de juros estão aumentando ou diminuindo, se há inflação ou deflação, pare! Dê um tempo a si mesmo”

Robert G. Hagstrom, gestor financeiro e autor de diversos best-sellers sobre investimentos