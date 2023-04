Descrição: usuário segura celular com logo do Sotify (foto: Tobias Schwarz /AFP - 8/3/23 )







Com o fim da pandemia, muitos analistas afirmaram que os serviços de streaming perderiam força. A rotina voltou ao normal e nada indica que eles ficaram para trás. Muito pelo contrário. No primeiro trimestre de 2023, o Spotify, líder mundial em streaming de música, viu sua base de clientes ativos crescer 22%. É uma enormidade: 515 milhões de pessoas – algo como 7% da população mundial – acessam a plataforma. Suas receitas totalizaram no período 3 milhões de euros, um salto de 14%. Ao que aparece, as grandes empresas de tecnologia – as big techs – deixaram a crise para trás. Além do Spotify, a Microsoft apresentou um balanço digno. No terceiro trimestre fiscal, que equivale aos três primeiros meses do ano, a empresa fundada por Bill Gates teve lucro líquido de US$ 18,3 bilhões, resultado que supera em 9% o desempenho obtido no mesmo período de 2022. Segundo a Microsoft, os bons números se devem principalmente à divisão de computação em nuvem.







Aberturas de capital apresentam leve recuperação





As aberturas de capital estão longe da euforia de 2021, quando quebraram recorde no mundo. Ainda assim, há indícios de recuperação. Dados da agência Bloomberg mostram que US$ 25 bilhões em IPOs (ofertas públicas iniciais, na sigla em inglês) foram negociados globalmente em março e abril, o dobro do volume observado nos dois primeiros meses do ano. A Ásia, impulsionada pela China, liderou o movimento, respondendo por 80% das operações. Enquanto isso, o mercado brasileiro segue parado.





(foto: Miguel Schincariol/AFP )





Estrangeiros aumentam investimentos na bolsa brasileira





Enquanto os investidores brasileiros permanecem céticos com os rumos da economia, os estrangeiros estão mais confiantes. Até 18 de abril, conforme levantamento da plataforma TradeMap, o fluxo de capital do exterior na B3, a bolsa de São Paulo, estava positivo em R$ 15 bilhões. Afinal, o que a turma de fora viu que os especialistas locais não enxergaram? Eles estão, acima de tudo, de olho no preço: as empresas brasileiras negociam ações com o menor múltiplo preço sobre lucro (P/L) em seis anos.





(foto: Edison Baracal/A Tribuna - 27/01/08 )



Barreiras comerciais prejudicam exportações brasileiras





As barreiras comerciais provocaram forte impacto nas exportações brasileiras. Um relatório da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indica que, em 2022, o governo do Brasil recebeu 77 notificações de 25 países. A maior parte delas (21) foi motivada por medidas sanitárias. Segundo a CNI, entraves impostos pela União Europeia, China e Argentina atingiram de alguma maneira 50% das remessas ao exterior. A CNI defende que o Brasil seja mais incisivo no combate a esse tipo de obstáculo.









Rapidinhas





A Ânima Educação fechou parceria com o Spotify para a realização de um programa exclusivo de criação de podcasts. O curso livre “Descomplicando o Podcast: Aprenda Com Quem Faz” contará com um grupo dos produtores de conteúdos e podcasts selecionados pelo serviço de streaming. O Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo.





Presente em Minas Gerais, Pernambuco e Ceará, a Evolua Energia, empresa especializada em geração distribuída compartilhada, espera fechar 2023 com atuação em sete estados brasileiros. “Vamos alcançar mais de 260 MWp de disponibilidade de energia até 2024”, afirma Tarcísio Neves, CEO da Evolua Energia.





A Contabilizei, maior escritório de contabilidade do país, iniciou as operações em Brasília. De acordo com um levantamento realizado pela empresa com base em dados da Receita Federal, cerca de 76 mil empresas foram abertas em Brasília em 2022, o que coloca o município entre os que mais emitiram CNPJS no Brasil.





O setor de telecomunicações quebrou recordes de investimentos no Brasil em 2022. Segundo dados da Conexis Brasil Digital, entidade que representa as operadoras, o valor chegou a R$ 38,1 bilhões no ano passado, o que representou um acréscimo de 7,3% sob re 2021. A tendência é que os aportes continuem em alta em 2023.









(foto: Sérgio Lima/AFP %u2013 15/02/23 )





“Nunca na história deste país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de aumento de juros tão grande no período eleitoral”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, parafraseando o presidente Lula, em referência à alta de juros durante a campanha eleitoral do ano passado









1%

foi quanto cresceram as vendas do varejo nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Com o crédito caro, pouca gente compra