Puerto Madero é um dos atrativos turísticos de Buenos Aires, e oferece, entre outras atrações, um importante complexo gastronômico (foto: JUAN MABROMATA / AFP)





Com a desvalorização do peso, a quantidade de brasileiros que visitam a Argentina já equivale a 73% da média observada no período anterior à pandemia. Ainda assim, o Inprotur, o equivalente argentino da Embratur, quer acelerar a recuperação. Hoje, a entidade realiza, em Belo Horizonte, uma rodada de negociações promocionais com 120 operadores turísticos. O objetivo das autoridades de turismo do país vizinho é que o índice retorne aos 100% até o final do ano. “O brasileiro vem descobrindo a diversidade de destinos da Argentina”, diz Natalia Pisoni, coordenadora do mercado Brasil do Inprotur. Há boas iniciativas em andamento. A companhia aérea Aerolineas Argentinas lançou uma promoção para a baixa temporada (viagens com retorno até 30 de junho) que consiste em descontos nos voos diretos até Buenos Aires. Além disso, os viajantes que pagarem um add-on poderão seguir para outros 36 destinos também a preços promocionais.









LVMH fatura alto com a ajuda dos chineses





Nos últimos anos, a LVMH, maior empresa de luxo do mundo e dona de marcas como Dior, Fendi, Louis Vuitton e Veuve Clicquot, se tornou uma máquina de fazer dinheiro. O grupo ultrapassou US$ 500 bilhões em valor de mercado, tornando-se a primeira companhia europeia a alcançar esse feito, e entrou na lista dois dez maiores conglomerados do mundo, ao lado de petrolíferas e gigantes da área de tecnologia. Tudo isso graças ao apetite dos chineses, que não param de comprar os produtos da LVMH.







(foto: Mercado Livre/Divulgação)





Na contramão das big techs, Mercado Livre contratará em massa





Nem todas as empresas de tecnologia pretendem demitir em massa nos próximos meses. Maior e-commerce da América Latina, o Mercado Livre estima contratar 13 mil funcionários até o final do ano, elevando o seu quadro para 53 mil colaboradores. No Brasil, seu principal mercado no mundo, a empresa de origem argentina deverá abrir 5.700 vagas. Enquanto isso, os cortes seguem em alta nas big techs americanas. Juntas, Amazon, Google e Microsoft demitiram 40 mil pessoas em 2023.









Grupo 5àsec planeja abrir 22 unidades em Minas Gerais





O Grupo 5àsec, dono das redes 5àsec e LavPop, planeja abrir 22 unidades no interior de Minas Gerais em 2023. Uma das apostas do grupo é a expansão da marca LavPop, criada recentemente para atrair novos públicos. Com formato indicado para cidades a partir de 55 mil habitantes, a LavPop conta com dois modelos de negócios – o padrão e autosserviço. O grupo busca investidores para a implantação do projeto. Estima-se que as novas unidades movimentarão um total de R$ 3,4 milhões em investimentos.













Rapidinhas





A fabricante chinesa de veículos elétricos e módulos fotovoltaicos BYD vai abrir, ainda no primeiro semestre, três novos centros de logística no Nordeste, Sul e Centro-Oeste para a distribuição de equipamentos solares. A empresa quer aproveitar o aumento da demanda no Brasil por fontes alternativas de geração energética.









Os brasileiros não são fiéis em se tratando de telefonia. Desde 2008, quando a portabilidade de linhas fixas e móveis surgiu, foram realizados 85,3 milhões de transferências no país. O movimento é constante. No primeiro trimestre de 2023, 2,1 milhões de usuários pediram para trocar de operadora, segundo a associação ABR Telecom.





Nos próximos dias, o setor de cruzeiros fechará a temporada 2022/2023 com chave de ouro. Segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil), a movimentação financeira chegará a R$ 3,6 bilhões – se o número se confirmar, representará o maior valor dos últimos 10 anos e uma alta de 240% em relação a um ano atrás.





Os europeus começam a apertar o cerco contra os sites de apostas esportivas. Sob o argumento de proteger jovens contra a dependência em jogos de azar, o governo holandês proibirá, a partir de 2025, publicidade feita por essas plataformas. Os clubes de futebol não poderão exibir esse tipo de patrocínio nas camisas.









42%

dos consumidores brasileiros pretendem gastar mais nos próximos seis meses, segundo levantamento feito pela empresa de software MindMiners









(foto: MIGUEL RIOPA / AFP)





“Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. A verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular”

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em fala a empresários, criticando mais uma vez os juros altos