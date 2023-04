Governo promete combater sonegação, mas não diz como

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, acredita que o governo poderia arrecadar R$ 120 bilhões com medidas de combate à sonegação e ao contrabando (foto: Sergio Lima / AFP)



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, tem uma missão nada fácil pela frente: encontrar meios de ajustar as contas públicas. Segundo a ministra, o governo poderia arrecadar R$ 120 bilhões com medidas de combate à sonegação e ao contrabando. Ela, contudo, não detalhou que iniciativas serão adotadas nesse sentido, já que as ações estariam sendo desenhadas pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A dura realidade é que o país não tem dinheiro suficiente para gastar como o governo gostaria. Daí a busca incessante – e providencial, diga-se – por novas fontes de recursos. O problema é que todos os governos, especialmente no início de mandatos e de qualquer corrente ideológica, promete criar mecanismos capazes de aumentar a arrecadação sem subir tributos. Até agora, não se viu nada sequer parecido com isso no Brasil. Espera-se que a reforma tributária jogue luz nessa questão.





Produção industrial continua em marcha lenta no início do ano

Durante a campanha presidencial, Lula prometeu que seu governo se dedicaria à reindustrialização do Brasil. Seria injusto cobrar mudanças significativas em período tão curto de gestão, mas não se pode negar que a indústria segue em marcha lenta. Segundo o IBGE, o setor andou para trás nos dois primeiros meses do ano. Em fevereiro, a produção recuou 0,2%. Em janeiro, 0,6%. A indústria nacional está 2,6% abaixo do patamar pré-pandemia e 19% em relação ao nível recorde da série, obtido em 2011.





Marco fiscal decepciona mercado financeiro

Acabou o ânimo com o arcabouço fiscal? A julgar pelo mercado financeiro, a resposta é sim. Ontem, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, desabou 2,12% após surgiram mais detalhes sobre o texto final da proposta enviado ao Congresso. Uma das preocupações é que o marco exime o governo de responsabilidade pelo eventual descumprimento das metas fiscais. Detalhes técnicos do projeto, como as exceções que não entram no cálculo das despesas do governo, também provocaram ruído.





Brasil é um dos campeões mundiais em pagamentos instantâneos

Nos últimos anos, a tecnologia se tornou forte aliada da indústria financeira brasileira. Um estudo realizado pelas agências ACI Worldwide e GlobalData indicou o Brasil como o segundo país que mais realizou pagamentos instantâneos em 2022, atrás apenas da Índia, outro gigante da era digital nas finanças. Segundo o levantamento divulgado com orgulho pelo Banco Central, foram feitas 29,2 bilhões de transações via Pix no ano passado. China, Tailândia e Coreia do Sul completam o topo do ranking.





Rapidinhas

A CMU ganhou a concorrência para gestão do consumo de energia na Arena MRV, em Belo Horizonte. Construído para ter eficiência energética, o estádio possui tecnologias como sensores de presença e luzes LED de baixo consumo e usará fontes renováveis, como solar e hidroelétrica. Inaugurado no último fim de semana, ele será a casa do Atlético.

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), indicador calculado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), subiu 3,1% em abril ante março, alcançando 97,1 pontos – é o maior nível desde março de 2020. Melhor ainda: nos últimos doze meses, o índice acelerou 23,7%.

Os resultados da Netflix no primeiro trimestre decepcionaram. A empresa incorporou no período 1,7 milhão assinantes, abaixo da previsão do mercado, que era de 2,2 milhões. Por sua vez, o lucro caiu cerca de 20% O compartilhamento de senhas continua trazendo problemas para a empresa.

No aniversário de 63 anos de Brasília, celebrado nesta sexta-feira, a Latam oferece passagens a partir de R$ 204,12 para voar entre Uberlândia e seu hub na capital federal. As ofertas incluem ainda bilhetes a partir de R$ 236,56 para quem viajar entre Guarulhos e o Distrito Federal. Os valores são por trecho com taxas inclusas, válidos para viagens entre junho e agosto de 2023.





"Acreditamos que, juntos, governo e setor privado, acharemos uma solução para essa situação insustentável" Jorge Gonçalves Filho, presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), sobre o recuo do governo na taxação das vendas realizadas pelas plataformas digitais estrangeiras









R$ 1,7 bilhão

é quanto a montadora japonesa Toyota vai investir na produção de um novo carro compacto na unidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. O aporte deverá gerar 700 postos de trabalho