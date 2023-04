O que o governo pretende fazer para arrecadar mais

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera turbinas as receitas do governo, principalmente com a redução de benefícios tributários (foto: Lula Marques/Agência Brasil)



Para que funcione, o marco fiscal concebido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa aumentar a arrecadação. Nesse sentido, o governo espera turbinar as receitas com mudanças em três áreas. A principal delas é a redução de benefícios tributários, o que poderia gerar recursos extras de até R$ 90 bilhões. De fato, há margem para mudanças. Atualmente, as vantagens fiscais representam um quarto das receitas administradas pela Receita Federal, um desequilíbrio sob qualquer ponto de vista. Não deixa de ser curioso, registre-se, o fato de que muitas dos benefícios foram concedidos justamente em governos anteriores do PT. Outra investida importante é a taxação das apostas esportivas – nesse caso, o ministro espera arrecadar entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões. A terceira vertente diz respeito à tributação de comércio eletrônico com sede no exterior, o que traria R$ 8 bilhões para os cofres públicos. São propostas factíveis, mas não será fácil implementá-las.





Mulheres respondem por apenas 13% dos bilionários do mundo

O novo ranking da Forbes que elenca as pessoas mais ricas do mundo traduz a desigualdade entre homens e mulheres no campo financeiro. Elas respondem por 13% dos bilionários – são atualmente 337 representantes do sexo feminino e eram 327 em 2022. Dona da empresa de cosméticos L’Oréal, a francesa Françoise Meyers detém US$ 80,5 bilhões, o que a coloca como a mulher mais rica. Seis brasileiras aparecem na relação, com destaque para Vicky Safra, herdeira do Banco Safra e com fortuna de US$ 16,7 bilhões.





Times de futebol temem regulamentação de apostas esportivas

A regulamentação das apostas esportivas – ou seja, a cobrança de impostos – deixou os clubes brasileiros de futebol de sobreaviso. Um manifesto assinado por oito deles reivindica um encontro com representantes do governo para debater o assunto. Os times temem que as novas regras tributárias comprometam a atuação dessas empresas no Brasil, o que poderia levá-las a cancelar patrocínios. Apesar da pressão que vem dos gramados, é muito provável que o governo leve a ideia adiante.





Ecoturismo e turismo rural são principais apostas do setor de viagens

O setor hoteleiro está animado com as perspectivas econômicas para os próximos anos. Um relatório elaborado pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil e apresentado pelo Ministério do Turismo projeta que o segmento receberá R$ 5,7 bilhões de investimentos até 2027 com a construção de 108 hotéis em 93 cidades das cinco regiões brasileiras. O ecoturismo e o turismo rural são as principais apostas para o futuro – 70% dos hotéis, afinal, estão sendo construídos no interior do país.

"Eu realmente sinto muito" Axel Lehmann, o último presidente do conselho de administração do banco suíço Credit Suisse, em reunião com acionistas. Lehmann lamentou o fato de não ter conseguido salvar a centenária instituição



Rapidinhas

A estatal mineira Cemig lançou edital para venda, em leilão, de cinco Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs). Juntas, elas têm capacidade total de 41,2 MW. Segundo a empresa, o valor mínimo para o conjunto de ativos é de R$ 48,2 milhões. A previsão é que o leilão seja realizado em 10 de agosto.

Em 2023, a suíça Nestlé vai investir R$ 20 milhões na adoção de práticas sustentáveis pela cadeia brasileira do cacau. A ideia é apoiar 3,5 mil produtores, além de recrutar novas fazendas que trabalham com a cultura. Até 2025, a Nestlé pretende ter 100% de cacau sustentável na confecção de seus chocolates.

Depois do boom dos últimos anos, as startups enfrentam agora a falta generalizada de recursos. De acordo com a plataforma Distrito, os aportes nas empresas iniciantes do país encolheram 86% nos três primeiros meses do ano diante do mesmo período de 2022. O valor foi de US$ 247 milhões, um dos menores da história.

Nem Richard Brandon, o bilionário e polêmico empresário britânico, escapou da onda de recuperações judiciais. Sua empresa de foguetes, a Virgin Orbit, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos, mas seguirá operando enquanto reorganiza as suas dívidas. Branson é dono de um conglomerado formado por 400 empresas de diversos setores.

88%

dos brasileiros enfrentaram, em 2022, alguma situação de descontrole financeiro, segundo estudo feito pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa