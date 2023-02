Foi o governo que iniciou a briga com o presidente do BC

Presidente do Banco Central, Campos Neto iniciou um processo de pacificação com a administração do PT (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press - 26/11/19)







Marcada para amanhã, a reunião do Conselho Monetário Nacional poderá elevar a meta de inflação em 2023. O alto escalão do governo Lula deseja que o índice suba de 3,25% para 3,5%, o que daria margem maior para o corte de juros. Embora o resultado do encontro permaneça incerto, o fato é que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, iniciou um processo de pacificação com a administração petista. Em evento promovido pelo banco BTG Pactual, o chefe do BC ergueu a bandeira branca. “O investidor geralmente é muito afoito, mas o governo tem só 45 dias”, disse para uma plateia formada por representantes do mercado financeiro. “A gente vê que o ministro Haddad já anunciou algumas ações, está trabalhando em novo arcabouço fiscal. É preciso ter um pouco de boa vontade com o governo.” Trata-se de posição louvável – a política, afinal, deveria ser feita de diálogo. Contudo, não deixa de ser curioso o fato de o governo ter começado a briga, enquanto Campos Neto nada fez.





Americanas não poderá demitir em massa até Recuperação Judicial

Em reunião organizada pela Procuradoria Geral do Trabalho, a Americanas se comprometeu a não demitir em massa até a apresentação do esperado plano de Recuperação Judicial, programado para 20 de março. A partir da chamada RJ, a empresa poderá negociar com sindicatos a redução de jornadas e salários dos empregados e a suspensão de contratos de trabalho. Segundo o relatório anual de 2021, a Americanas tem 44 mil funcionários, dos quais 85% são permanentes e 15%, temporários.





SmartFit ganha musculatura no país

Os brasileiros querem entrar em forma. Em janeiro, a rede de academias SmartFit contabilizou 308 mil novos alunos, o melhor desempenho para o mês desde a fundação da empresa, em 2009. Com isso, o grupo passa a ter 4,1 milhões de clientes, o que significa um crescimento de 29% na comparação anual. O interessante é que os números de 2022 já haviam sido fortes. No ano passado, a rede inaugurou 158 unidades, um avanço de 15% em relação a 2021. A SmartFit possui 1.223 academias no país.





Maratona do Rio deverá gerar impacto econômico de R$ 75,1 milhões

As competições esportivas são importantes geradoras de negócios. Maior evento de corrida da América Latina, a Maratona do Rio, que será realizada de 8 a 11 de junho – além de quatro provas, haverá palestras e shows – resultará em um impacto econômico de R$ 75,1 milhões para a cidade. Os organizadores esperam a chegada de 32 mil turistas e 2 mil postos trabalho serão criados. Quais são os diferenciais do evento? “O Rio de Janeiro, além do fato de ser uma prova de nível internacional”, diz João Traven, diretor da Maratona.





Rapidinhas

Em janeiro, a produção de motos no Polo Industrial de Manaus totalizou 122,9 mil unidades. Segundo a Abraciclo, associação que reúne 14 montadoras, o desempenho supera em 46,7% o mesmo período de 2022, além de representar o melhor resultado para o mês desde 2014. As vendas também aceleraram, com alta de 23,3% na comparação anual.

O grupo americano de investimentos Capital World Investors comprou 33,5 milhões de ações da brasileira XP Inc., alcançando assim uma participação de 7,5% no total da empresa em circulação no mercado. A XP fez a sua listagem na Nasdaq, a bolsa sediada em Nova York que reúne empresas de tecnologia, em 2019.

A Uber pretende se associar a montadoras de automóveis para desenvolver carros elétricos mais baratos. A revelação foi feita por Dara Khosrowshahi, CEO da empresa, que não deu detalhes sobre as fabricantes que participarão da iniciativa. O executivo disse também que uma das ideias é criar veículos de três rodas e velocidade máxima de 80 km/h.

Depois de três meses consecutivos de aumento do pessimismo, os gestores de fundos multimercados estão menos receosos com a agenda econômica do governo Lula. É o que mostra um estudo da casa de análise Empiricus, que consultou 44 gestoras. Ainda assim, os entrevistados se mantém cautelosos com o futuro do país.





838 mil passageiros

deverão passar pelos aeroportos da Rede Infraero entre 17 e 23 de fevereiro, durante o Carnaval. O número é 70% maior que o movimento de 2022









“A economia brasileira precisa ser desaquecida nesse nível? Com a taxa de juros real mais cara do mundo hoje? Claramente, não”

André Lara Resende, economista que participou da equipe de transição do governo Lula. Para ele, a manutenção da Selic em 13,75% ao ano é um erro