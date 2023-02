Lula quer baixar juros por decreto?

(foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O presidente Lula decidiu abrir guerra contra o Banco Central. Em declarações feitas nos últimos dias, ficou evidente que a sua principal insatisfação diz respeito à independência do BC. Lula chegou inclusive a se referir a Roberto Campos Neto, presidente da autarquia, como “esse cidadão”. Ao que parece, o chefe da nação quer interferir diretamente na política de juros, reduzindo-os por decreto. Foi assim no passado recente – e, como se sabe, o modelo não funcionou para o país. Na gestão Dilma Rousseff, a taxa caiu na marra para 7,25%, mas depois disparou para 14,25%, porque a alta de preços não dava sinais de trégua. Lula precisa deixar de lado velhos preceitos da esquerda, como o intervencionismo sem freios na economia. Suas recentes afirmações já ameaçam o apoio que recebeu de parte do empresariado durante a campanha presidencial e o afastam ainda mais do mercado financeiro. É preciso comprar briga com quem merece e não queimar pontes que foram erguidas a muito custo.

Loggi demite centenas de funcionários. De novo

A startup de logística Loggi anunciou ontem a demissão de 7% de seus funcionários, o equivalente a 250 pessoas. Surpreende o fato de a empresa ter cortado aproximadamente 500 vagas em agosto do ano passado. A Loggi atribui as dificuldades ao quadro inflacionário e outros eventos imprevisíveis, como a guerra na Ucrânia. Até pouco tempo atrás, a empresa tinha ótima reputação no mercado. Nos últimos meses, recebeu aportes do conglomerado japonês Softbank e da americana Microsoft.

"Se o Banco Central não precisa prestar contas à sociedade brasileira, ele responde a quem?

Dica: o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo. Quem ganha com isso?"

Guilherme Boulos, deputado federal (Psol-SP)

“Fomos vítimas de fraude”, diz gestora sobre caso Americanas

A gestora Verde Asset, uma das principais referências do mercado financeiro brasileiro, não poupou críticas à Americanas em carta endereçada a cotistas. “Fomos vítimas de uma fraude. Há quanto tempo ela existe, e quem foram os principais responsáveis e beneficiários, são assuntos que serão amplamente discutidos e explorados no Judiciário”, diz o texto. Comandada por Luis Stuhlberger, ícone da indústria de finanças, a Verde Asset tinha debêntures das Lojas Americanas em seu portfólio.

Energias renováveis crescem

no Brasil e no mundo

As energias renováveis avançam. De acordo com um relatório produzido pela Suno Research, elas deverão responder por 30% da matriz mundial em 2030, acima dos 17% atuais. O Brasil está na dianteira desses processo. As fontes renováveis deverão, até lá, superar a marca dos 50%. Em 2022, por exemplo, o país registrou um crescimento de 60% na capacidade instalada de energia solar, o que se deve sobretudo aos incentivos econômicos para a instalação de usinas fotovoltaica

43%

dos consumidores inadimplentes ficaram ainda mais endividados no segundo semestre de 2022, segundo pesquisa da Boa Vista

Rapidinhas

O setor de seguros acelerou em 2022. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), as receitas totalizaram R$ 335,9 bilhões no ano passado, um acréscimo de 16,2% em relação a 2021 – o número não considera o segmento de seguro-saúde e o DPVAT. A entidade acha que o ritmo de crescimento será mantido em 2023.

A multinacional brasileira de gestão ambiental Ambipar deu um passo importante para listar uma de suas subsidiárias na Bolsa de Nova York. A SEC, reguladora do mercado financeiro dos Estados Unidos, aprovou a combinação de negócios da Emergência Participações, uma das companhias do grupo, com a HPX Corp, o que abre caminho para o projeto.

A gigante indiana de tecnologia HCLTech tem novos planos para o Brasil. A empresa pretende inaugurar, até o final do ano, um centro de pesquisas em Campinas (SP), que desenvolverá soluções para computação em nuvem. Até 2024, a meta é contratar mil funcionários para o país – são 1,1 mil colaboradores atualmente.

A fabricante americana de computadores Dell vai eliminar 6.650 postos de trabalho, um dos maiores cortes da história da empresa. Em memorando. o CEO Jeff Clarke afirmou que a companhia enfrenta condições de mercado que tornam o “futuro incerto”. Na realidade, a crise é motivada pela

queda na demanda por computadores pessoais.