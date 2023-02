Cofundador do Instagram, Mike Krieger ajudou a lançar nesta semana o Artifact, uma plataforma de notícias com base em textos (foto: Christopher Michel/wikipedia - 7/11/19)

Cofundador do Instagram, o engenheiro paulista Mike Krieger quer agora enfrentar o Twitter. Ao lado do americano Kevin Systrom, ele lançou nesta semana o Artifact, uma plataforma de notícias baseada em texto, sem a apelação de fotos e vídeos. A ideia é aproveitar as incertezas trazidas pela nova gestão do Twitter, que passou recentemente para as mãos de Elon Musk, e conquistar o público insatisfeito. Segundo os fundadores, a rede combaterá a disseminação de fake news. “É um momento oportuno para focar no texto quando mais precisamos dele, devido à atenção das pessoas à desinformação e à forma como consumimos notícias hoje”, disse Systrom, também cofundador do Instagram, ao jornal britânico Financial Times. A concorrência está cada vez mais acirrada. Plataformas como Koo, Mastodon, Cohost, Hive Social e Post, a maior parte delas criada recentemente, tentam ocupar o espaço cativo do Twitter.

O frigorífico brasileiro JBS estabeleceu um objetivo ambicioso: ter 10 marcas com no mínimo R$ 1 bilhão de faturamento. A meta foi revelada por Gilberto Tomazoni (foto), CEO global da empresa, durante evento promovido pelo banco suíço Credit Suisse. Atualmente, a JBS possui 70 marcas espalhadas por 190 países. Tomazoni disse também que a Ásia e a África Subsaariana serão grandes consumidores de proteínas animais nos próximos anos, regiões que deverão receber atenção redobrada da companhia.

Bancos foram coniventes com rombo no balanço da Americanas?

As pedaladas contábeis da Americanas têm provocado discussões ferozes em um grupo de WhatsApp formado por empresários e executivos. O debate do momento diz respeito à responsabilidade dos bancos no rombo bilionário. Há quem diga que as instituições financeiras têm culpa no cartório. Outra vertente afirma que apenas a própria companhia e as auditorias tinham como saber o tamanho da encrenca. Seja como for, o caso renderá intensos debates jurídicos.

Empresas de tecnologia demitem no Brasil e no mundo

As empresas brasileiras de tecnologia demitiram 5,6 mil profissionais entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de janeiro de 2023, conforme levantamento do site Layoffs.fyi. A companhia de logística Loggi e o PagBank foram as que mais cortaram vagas, com 500 demissões cada um. Segundo especialistas, o movimento é um ajuste inevitável após período de forte crescimento. No exterior, o cenário não é melhor. O PayPal anunciou que mandará embora 7% de seus funcionários, ou 2 mil trabalhadores.





.A Minerva Foods avança no mercado sul-americano. A empresa comprou o frigorífico uruguaio BPU Meat por US$ 40 milhões, algo como R$ 200 milhões. Com a aquisição, a Minerva passa a liderar a produção de carne bovina no Uruguai, com capacidade de abate de 3,7 mil cabeças por dia em quatro frigoríficos próprios.





.O bitcoin, quem diria, foi o melhor investimento de janeiro. Com rentabilidade de 34,55% no mês, a moeda virtual superou o desempenho do Ibovespa (3,3%), CDI (1,01%) e poupança (1,01%). Registre-se que a base comparativa do bitcoin era baixa. Em 2022, o ativo foi, de longe, o pior investimento do ano, com queda de 66%.





.O Open Finance, o sistema financeiro aberto criado pelo Banco Central, emplacou no Brasil. Segundo pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em dois anos de operação foram registrados 17,3 milhões de consentimentos de clientes para o compartilhamento de seus dados pessoais e bancários entre as instituições financeiras.





.A geração de energia renovável quebrou recordes em 2022. De acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 92% de toda a eletricidade no Sistema Interligado Nacional veio de usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa. Trata-se do maior percentual dos últimos 10 anos.