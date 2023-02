Consumidores sofrem com tarifas altas no transporte de gás

Rede de gasodutos: depreciação de ativos poderia reduzir as tarifas em cerca de 40%, segundo analistas de mercado (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press - 29/1/10)

Um desafio do governo Lula é destravar os processos de revisão tarifária no setor de transporte de gás natural. Desde que a Petrobras começou a privatização da malha de transporte, em 2017, só houve uma única revisão nas tarifas: da TBG, ainda sobre o controle da estatal. A transportadora, que controla o Gasbol (gasoduto Brasil-Bolívia), concluiu a revisão tarifária em dezembro de 2020, com redução de 30% nos valores cobrados nas tarifas. De acordo com analistas de mercado, se o mesmo critério de depreciação de ativos fosse aplicado às transportadoras vendidas para o setor privado – como a TAG e a NTS –, a redução do custo tarifário poderia chegar a 40%. Mesmo havendo desde 2014 uma resolução da ANP que estabelece um calendário quinquenal para as revisões nas tarifas, o processo de amortização dos investimentos na malha das transportadoras privatizadas ainda não ocorreu. Ou seja, os consumidores vêm pagando por tarifas que poderiam estar mais baixas.



Mercado de cerveja é dominado por apenas três empresas

O mercado brasileiro de cervejas é um dos mais concentrados do mundo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), três empresas – Ambev, Heineken e Grupo Petrópolis – controlam 96% dos negócios. As marcas importadas ficam com 1%, enquanto as médias e pequenas cervejarias respondem pelos outros 3%. Nos Estados Unidos, esse último grupo detém 30% das vendas. Por que é diferente no Brasil? Uma explicação é a onipresença da Ambev, que domina, sozinha, 58% do mercado.





Setor de viagens corporativas vira a página da crise

O setor de viagens corporativas deixou definitivamente a crise para trás. No ano passado, conforme dados da Abracorp, associação que reúne as empresas do ramo, o segmento faturou R$ 11,2 bilhões, apenas 1,6% menos que o desempenho de 2019, antes da pandemia de COVID-19. E mais: a tendência é de forte alta. Em dezembro do ano passado, por exemplo, o setor movimentou R$ 925 milhões, 26% acima do mesmo período de 2019. Para 2023, a expectativa é de resultado

ainda melhor.



Elon Musk quer fazer do Twitter uma plataforma de pagamento

Elon Musk começa a colocar em prática seus planos para o Twitter. Segundo reportagem do jornal americano Financial Times, a rede social se tornará uma grande plataforma de pagamentos. Entre outras iniciativas, Musk pretende oferecer recursos tradicionais de bancos e carteiras digitais, como contas de depósitos, cartões de débito e transferências. O Twitter já se cadastrou no Tesouro dos Estados Unidos como uma plataforma de pagamentos e pediu às autoridades permissão para atuar nesse ramo.





RAPIDINHAS

• A plataforma chinesa de comércio eletrônico Shein virou febre no Brasil. Embora a empresa não divulgue dados oficiais, um relatório produzido pelo banco BTG Pactual estima que suas receitas quadruplicaram em 2022, chegando a R$ 8 bilhões. No ano passado, a gigante de moda foi avaliada em aproximadamente US$ 100 bilhões.





• Pelo terceiro ano consecutivo, a japonesa Toyota fechou 2022 como a maior montadora do mundo. No período, vendeu 20,5 milhões de veículos, um acréscimo discreto de 0,1% sobre 2021. Ainda assim, a Toyota está muito distante da segunda colocada. No ano passado, a alemã Volkswagen entregou ao mercado 8,3 milhões de veículos.





• A empresa de energia Copel conclui a compra dos complexos eólicos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo, localizados no Rio Grande do Norte, por R$ 1,76 bilhão. Juntos, os dois complexos têm capacidade instalada de 260,4 megawatts. Com isso, a fonte eólica passa a representar 17% do portfólio de geração de energia do grupo.





• O Grupo Energisa, um dos maiores distribuidores de energia do Brasil, investirá cerca de R$ 6 bilhões em suas subsidiárias ao longo de 2023. De acordo com a empresa, a Energisa Mato Grosso (EMT) e a Energisa Mato Grosso do Sul (EMS) receberão os maiores aportes, de R$ 913,3 milhões e R$ 617,8 milhões, respectivamente.









43%

foi quanto caíram as fusões e aquisições no Brasil em 2022 na comparação com 2021, segundo pesquisa da consultoria Bain & Company. Em 2023, o ritmo de transações deverá continuar morno





“O temor da implantação do comunismo no Brasil não faz o menor sentido. Durmamos tranquilos”

Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda