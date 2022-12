(foto: Patrick T. Fallon /AFP - 19/10/21)





As gestoras de investimentos não acreditam mais na redução dos juros no início do ano que vem. Antes da PEC da Transição, a maioria delas achava que a taxa básica da economia começaria a cair no primeiro trimestre. Agora, a percepção mudou. Para a XP Asset, a redução deverá ficar para o segundo semestre de 2023, análise que é compartilhada pela Kairós Capital. Por sua vez, a Santander Asset espera que o processo de queda comece entre o segundo e o terceiro trimestre. No mundo, o cenário preocupa. Howard Marks, o lendário investidor americano, acha que o ciclo de juros elevados deverá perdurar. "Nos meus 53 anos no mundo dos investimentos, vi muitos ciclos econômicos, pêndulos oscilando, manias e pânicos, bolhas e crashes, mas me lembro de apenas duas transformações radicais. Estamos no meio da terceira agora", disse em carta a clientes da Oaktree Capital. "A inflação e os juros se manterão como os indicadores dominantes influenciando o ambiente de investimentos por mais vários anos".





Trump lança coleção de NFTs

Ninguém pode negar que Donald Trump, o polêmico ex-presidente dos Estados Unidos, é um empresário atípico. Ontem, Trump anunciou no seu perfil do “Truth”, rede social criada por ele, o lançamento de uma coleção de “cards colecionáveis” em formato de NFT. Haja ego: cada imagem traz uma ilustração de Trump, seja como cowboy, super-herói ou astronauta. A ideia é que sejam vendidos por centenas de milhares de dólares – certamente não faltarão fãs dispostos a gastar perguntas fortunas para “levar” Trump para casa.





"O contribuinte é o único cidadão que trabalha para o governo sem ter de prestar concurso"





Ronald Reagan (1911-2004), 40º presidente dos Estados Unidos





Lavagem de dinheiro movimenta US$ 1,8 trilhão na Europa

O maior estudo já realizado sobre lavagem de dinheiro chegou a uma conclusão assustadora: os criminosos “limpam” pelo menos US$ 1,8 trilhão por ano usando canais comerciais legítimos da União Europeia – o número equivale a 11% de todo o comércio do Velho Continente. As estratégias mais comuns são o envio de menos ou mais mercadorias do que o faturado ou a descrição falsa do conteúdo das remessas. Publicado na revista Applied Economics, o levantamento é fruto de 10 anos de investigações.

Home Equity avança no Brasil

Os brasileiros estão descobrindo uma nova modalidade de empréstimo: o home equity. Trata-se do crédito com garantia de imóvel, bastante comum nos Estados Unidos. Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o volume de financiamento concedido por esse sistema avançou 80% no acumulado dos últimos quatro anos. Ainda assim, há espaço para crescimento. O segmento deverá movimentar no país R$ 7 bilhões em 2022. Nos Estados Unidos, são US$ 4 trilhões.





R$ 2,18 bilhões

É quanto o Grupo Ultrapar, dono das marcas Ipiranga e Ultragaz, investirá no Brasil em 2023. A cifra representará um acréscimo de 28% sobre 2022





Rapidinhas

A JBS, maior empresa de alimentos do mundo, avançou no Climate Change 2022 do Carbon Disclosure Project (CDP), a maior plataforma global de informações corporativas de sustentabilidade. No novo ranking, a companhia elevou seu score de B para A – na frente de mudanças climáticas. Com isso, tornou-se uma das poucas empresas brasileiras no A-list do CDP.





A Apple deverá permitir, a partir do ano que vem, que clientes baixem softwares de terceiros em seus iPhones e iPads sem usar a App Store. A empresa não fará isso de bom grado. Na verdade, a mudança terá o objetivo ajustar suas operações às novas normas da União Europeia, que pretende ser mais rigorosa com as gigantes de tecnologia.





O Twitter encerrará 2022 com 40,5 milhões de usuários mensais no Brasil, segundo estudo da consultoria de mercado Insider Intelligence. O número representa um avanço de 1,5% em relação a 2021 – será a menor taxa de crescimento em muito anos. Ainda assim, o Brasil é o quarto colocado no ranking global de usuários.