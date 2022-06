Pesquisa mostra desânimo dos brasileiros com a economia no cruto prazo

Fila em busca de emprego expõe pessimismo dos brasileiros com a recuperação da economia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 28/12/21)

Um recorte interessante da pesquisa eleitoral divulgada ontem pelo Instituto FSB mostra um certo desalento dos brasileiros com os próximos passos do país. De acordo com o levantamento, 62% dos entrevistados não acreditam que a economia vai melhorar em um período de até três meses (na foto, fila para vaga de emprego em BH). O mesmo desencanto é observado em relação à situação econômica atual. Para 63% dos pesquisados, o cenário é “ruim ou muito ruim”. Com a inflação alta e a renda em queda, o desânimo, na verdade, poderá aumentar. Outro aspecto precisa ser considerado quando se analisa a crescente insatisfação dos brasileiros: o elevado nível de tensão que tomou conta da vida nacional. O Brasil atingiu um nível de agressividade que impede a aceitação de quem pensa diferente. Na política, isso levou à intolerância e a uma guerra estúpida nas redes sociais. O ódio está por toda parte e ninguém consegue ter esperança em ambientes tão inflamados.





AliExpress aumenta voos

semanais para o Brasil





A concorrência no comércio eletrônico está cada vez mais acirrada. Para fisgar novas fatias de mercado, a gigante chinesa AliExpress decidiu expandir o número de voos fretados da China para o Brasil. Neste mês, a companhia passou a realizar oito voos semanais para o país – eram seis antes e poderão chegar a 10 até o fim do ano. De acordo com a companhia, a medida fará com que a entrega dos pedidos internacionais chegue à casa do comprador brasileiro em no máximo sete dias.





Cai para três dias tempo

de abertura de empresas





Um dos velhos nós tributários brasileiros foi finalmente desatado. Pela primeira vez, todos os estados e o Distrito Federal reduziram o tempo de abertura de empresas para menos de três dias. “Este é um marco importante para os pequenos negócios”, afirma Carlos Melles, presidente do Sebrae. “O Balcão Único, sistema online que permite abrir empresas em apenas alguns minutos, e a utilização das assinaturas avançadas com a tecnologia do sistema gov são dois elementos que nos trouxeram até aqui.”





Influenciadores digitais

entram na mira da CVM



A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está de olho na atuação dos influenciadores digitais. A percepção é que muitos deles deixam implícita a recomendação de compra de ativos, o que é permitido apenas para analistas de mercado certificados. “Isso evidentemente não pode ser feito sem autorização, para que o regulador possa ter alguma segurança de que o profissional que vai oferecer esse serviço ao mercado reúne as qualificações necessárias”, diz Marcelo Barbosa, presidente da CVM.





R$ 15,3 bilhões

é quanto a Agência Nacional de Energia Elétrica espera arrecadar com o leilão, no próximo dia 30, de 13 lotes para a construção e manutenção de 5.425 km de linhas de transmissão no país









RAPIDINHAS





.A fintech alemã de pagamentos SumUp, focada no segmento de microempreendedores e profissionais autônomos, recebeu 590 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) em uma nova rodada de investimentos. Boa parte desse montante (algo como R$ 400 milhões) será destinada à operação brasileira. Fundada em 2012, a SumUp tem operações em 35 países.





.A companhia aérea Gol lançou seis novas rotas a partir do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Cinco delas terão como destino cidades nordestinas (Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Seguro e Recife) e a sexta será Porto Alegre (RS). Segundo a empresa, o movimento se deve ao aumento da demanda entre os meses de julho e agosto.





.A startup 99jobs, voltada para os processos de recrutamento e seleção com o diferencial de promover a cultura inclusiva, promove no dia 28 de junho o evento “Trans Borda”. Na ocasião, empresas com Natura, Dasa, Mondelez, KPMG, entre outras, apresentarão suas propostas para a contratação de pessoas trans.





.A falta de pessoal qualificado num momento de aumento expressivo da demanda está levando caos aos aeroportos americanos. Segundo o site de rastreamento de voos FlightAware, cerca de duas mil decolagens foram canceladas entre sábado e segunda-feira. Há escassez de pilotos, tripulantes e controladores de voo.