Dólar volta a subir com piora do cenário externo e tensões no Brasil

Cotação da divisa norte-americana encostou novamente e R$ 5 e deve seguir em alta com cenário de elevação de juros nos EUA





Dólar volta a subir com piora do cenário externo e tensões políticas no Brasil

Os analistas que previam uma trégua em 2022 na escalada do dólar mais uma vez erraram feio. A moeda americana encostou novamente na casa dos R$ 5 e parece disposta a seguir em frente. Afinal, o que tem provocado a alta da cotação? Diversos fatores explicam o movimento. No cenário externo, a percepção de que o Federal Reserve, o banco central americano, aumentará os juros numa velocidade maior do que a prevista no início do ano é um aspecto que beneficia o dólar. Também é preciso apontar o aumento de casos de COVID-19 na região de Pequim, na China, e o possível lockdown na capital chinesa, combinação que certamente causaria prejuízos às cadeias globais de suprimento. No ambiente interno, as tensões de natureza política voltaram a incomodar o mercado financeiro, e isso aumenta a pressão sobre o real. Quando investidores olham para o Brasil, enxergam um país em permanente conflito. Não custa lembrar: a instabilidade não faz bem a ninguém, muito menos à economia brasileira.





Patrocínio de equipe de games supera contratos de times de futebol

O mercado brasileiro de jogos eletrônicos atingiu uma marca notável. A corretora de criptomoedas FTX vai pagar R$ 15 milhões para patrocinar a Furia (sem acento), uma das principais equipes de eSports do Brasil. É o maior valor da história na área de games. O número supera até os contratos publicitários feitos com grandes times de futebol. Como isso é possível? Ok, os eSports são fenômenos de massa, mas o montante escancara a incompetência dos clubes da bola para fechar melhores parcerias.





Para presidente da Ambev, combate às mudanças climáticas está atrasado

Poucas vezes o líder de uma grande empresa foi tão assertivo a respeito dos perigos trazidos pela crise climática. Em evento organizado pelo Pacto Global da ONU, em São Paulo, Jean Jereissati, presidente da Ambev, alertou para a necessidade de se intensificar a proteção do planeta. Ele disse que, pelo menos até agora, não é possível dizer que a resposta do mundo corporativo tem sido suficiente. “Está todo mundo atrasado e a pandemia tirou o foco desse problema nos últimos tempos”, afirmou.





Com medida simples, Supergasbras reduz em 83% emissão de CO2

Uma medida implementada em outubro do ano passado fez a Supergasbras reduzir em até 83% a emissão de CO2 (dióxido de carbono) de sua frota de 580 veículos leves. A marca foi possível após os motoristas serem incentivados a abastecer somente com etanol em vez de gasolina. A meta foi atingida três anos antes do previsto pela SHV Energy, controladora da Supergasbras, que pretende reduzir em 25% as emissões de CO2 em todo o ciclo de vida dos produtos da empresa pelos próximos quatro anos.





70%

dos eleitores brasileiros não possuem conta no Twitter, segundo pesquisa realizada pela agência FSB. Entre os que estão na rede social, apenas 13% a utilizam para se informar sobre a eleição





RAPIDINHAS