Petrobras sem presidente preocupava mercado financeiro

Petrobras realizará assembleia geral de acionistas dia 13 para efetivar nome escolhido no comando da empresa (foto: Yasuyoshi Chiba/AFP - 3/1/18)

A dificuldade da União em encontrar um presidente para a Petrobras preocupava o mercado financeiro na tarde de ontem. “É um péssimo sinal”, resume o gestor de um dos maiores fundos de investimentos do país. “A empresa não pode ficar à deriva, é preciso saber para onde ela vai, especialmente na gestão do preço dos combustíveis.” Depois da recusa do economista Adriano Pires para o cargo, o governo buscou o ex-diretor geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone, mas ele também recusou o convite. O governo correu e indicou na noite de ontem o nome de José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobras. Ele foi secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Ele será efetivado em 13 de abril, quando será realizada a assembleia geral de acionistas da companhia. A proximidade da eleição presencial e as incertezas que pairam sobre o setor com a guerra na Ucrânia criaram um cenário desafiador para a gigante brasileira. Quem aceitar a missão terá pela frente encrenca das grandes, e talvez pouco tempo para mostrar serviço, a depender do resultado das urnas.





Produzindo Certo vai exportar sustentabilidade





A empresa brasileira Produzindo Certo, que presta serviços de assistência técnica em sustentabilidade para propriedades rurais no Brasil, está de olho nos hermanos. A ideia é ajudar produtores da região do Chaco, na Argentina, a adequar suas fazendas para os padrões socioambientais exigidos para a certificação RTRS, necessária em vários mercados (como o europeu) para a exportação de soja. A plataforma da Produzindo Certo conta com 3,5 mil fazendas cadastradas e monitora 6 milhões de hectares.









Relógios inteligentes viram febre e ajudam a Apple a faturar





Quando surgiram, há 10 anos, os relógios inteligentes, conhecidos como smartwatches, pareciam mais uma daquelas modas passageiras. Mas eles emplacaram. Na Apple, as vendas desse tipo de dispositivo saltaram de 5 milhões de unidades em 2015 para as atuais 100 milhões. Os relógios têm inúmeras funções: acompanham a frequência cardíaca, monitoram o sono, medem o nível de gordura corporal, entre muitas outras. O mercado global cresceu 35% em 2021, segundo estudo da consultoria IDC.







(foto: Pedro Gontijo/Imprensa %u2013 26/2/21 )







Com a crise, vendas de motos superam emplacamentos de carros





A expansão dos serviços de delivery e a busca por opções de mobilidade mais baratas impulsionaram as vendas de motocicletas. Em março, foram emplacadas 110,1 mil motos, o que representa uma alta surpreendente de 77% em comparação com o mesmo mês do ano passado. O curioso é que elas superaram inclusive os emplacamentos de automóveis, que totalizaram 108,2 mil unidades. No primeiro trimestre, 275 mil motos novas passaram a circular nas ruas, um acréscimo de 34% sobre o mesmo período de 2021.









Rapidinhas





O Google se tornou em 2021 líder mundial na contratação de engenheiros. Foram incorporadores ao quadro 21 mil profissionais, mais do que qualquer outra corporação. Não é fácil, porém, passar pelo crivo da empresa. Estima-se que menos de 1% das pessoas que se candidatam para uma vaga superam os processos seletivos e são contratadas.





O Airbnb proibiu que cidadãos russos contratem o seu serviço de aluguel de imóveis. Ok, a medida está em sintonia com as sanções impostas por diversos países europeus e os Estados Unidos. O que chama a atenção, contudo, é que o veto vale para qualquer um, inclusive os opositores do governo de Vladimir Putin. Faz sentido?





A companhia aérea Aerolíneas Argentinas retomou nesta semana as rotas diretas entre Brasília e Buenos Aires. Serão quatro voos semanais de pouco mais de três horas operados por um Boeing 737-700. O trajeto estava suspenso há pouco mais dois anos em decorrência das restrições impostas pela pandemia do coronavírus.





rede de moda C&A (foto: C & A/Divulgação)





A rede de moda C&A resolveu investiu em dois novos serviços para fisgar o consumidor digital: a entrega superexpressa, que prevê que o produto chegue na casa do cliente em no máximo duas horas, e a devolução omnicanal, que permite que compras feitas pela internet sejam devolvidas em lojas físicas se houver necessidade.









R$ 24,5 milhões





é o valor que poderá alcançar o leilão na Sotheby’s da camisa usada por Maradona ao marcar dois gols na vitória por 2 a 1 da Argentina contra a Inglaterra, na Copa do Mundo do México, em 1986. Um deles com a mão – ou a “mão de Deus”, como definiu o craque. O leilão será em 20 de abril









“O papel da educação financeira é tornar o dinheiro irrelevante”

André Bona, educador financeiro