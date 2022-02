Spotify se desculpa por podcast racista, mas não pretende tirá-lo do ar

Fundador do Spotify, Daniel Ek fingiu pedir desculpas, mas não vai fazer nada em relação à polêmica envolvendo Joe Rogan (foto: Toru Yamanaka/AFP - 15/5/21)

O fundador do Spotify, Daniel Ek, usou uma estratégia manjada para aliviar a barra da empresa no caso Joe Rogan, o humorista americano que mantém um podcast popular na plataforma com conteúdos racistas e contrários à vacina. Ek (foto) fingiu pedir desculpas, mas no fundo não vai fazer nada em relação ao assunto. Em carta enviada aos funcionários e estrategicamente vazada para a imprensa, escreveu o seguinte: “Não há palavras que eu possa dizer para transmitir o quão profundamente sinto pela forma como a controvérsia ‘The Joe Rogan Experience’ continua a impactar cada um de vocês”, pontuou. “Enquanto eu condeno fortemente o que Joe disse e concordo com sua decisão de remover episódios antigos da nossa plataforma, eu sei que mais pessoas vão querer mais. E eu vou deixar um ponto muito claro: não acredito que silenciar Joe é a resposta.” Ou seja: Rogan, um campeão de audiência, continuará no ar. Resta saber se a pressão da sociedade não levará Ek a rever a sua decisão.

Em rápida expansão, PicPay quebra recordes

O PicPay, maior aplicativo de pagamentos do país, emitiu em 2021 o maior volume de cartões de sua história. O número de plásticos nas mãos dos usuários chegou a 12,5 milhões, ou sete vezes acima do total registrado em 2020. Além disso, o produto movimentou cerca de R$ 3,4 bilhões no último trimestre, 10 vezes mais do que o transacionado no quarto trimestre de 2020. Há dois anos, o PicPay tinha 14 milhões de usuários cadastrados em sua plataforma. Agora, são 60 milhões.

O Salão do Automóvel de São Paulo (foto: David Ryder/Getty Images/AFP %u2013 18/11/20)

São Paulo Motor Experience

substitui Salão do Automóvel

O Salão do Automóvel de São Paulo, principal evento da indústria brasileira de carros,

retornará em 2022 com uma série de mudanças. O velho formato, basicamente restrito à exibição de carros, será substituído por um modelo mais dinâmico, com test drives, desfiles de carros antigos, shows e debates de temas atuais. Segundo os organizadores, o nome também será diferente. Agora, a designação oficial do evento, programado para o próximo mês de agosto, é São Paulo Motor Experience.

SUVs e carros elétricos

avançam no mercado brasileiro

Dois dados chamaram a atenção no balanço divulgado pela Anfavea, associação que representa as montadoras, sobre o desempenho do setor em janeiro. Enquanto a produção de veículos implodiu, as SUVs e os veículos elétricos alcançaram participação recorde no mercado. O market share dos utilitários esportivos chegou a 50,6%, o maior patamar da história. Por sua vez, as vendas de automóveis e comerciais leves eletrificados representaram 2,2% do total, também o melhor resultado de todos os tempos.

815 milhões

de dados confidenciais de brasileiros foram expostos em 2021, segundo levantamento da empresa de segurança digital Tenable. Governo (30%) e o setor financeiro (27%) foram os mais afetados

"O setor de utilities é pouco sexy e está meio esquecido na bolsa, mas, à medida que o tempo passa, vai ficando cada vez mais barato"

Luiz Paulo Aranha, sócio e gestor da Moat Capital, sobre o potencial de crescimento das ações de empresas que prestam serviços públicos, como as de energia elétrica e saneamento

RAPIDINHAS

A economia inicia o ano em dificuldades. Em janeiro, o Indicador Antecedente de Emprego do Brasil caiu pelo terceiro mês seguido, chegando ao menor nível em quase um ano e meio, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). A piora do indicador é resultado da combinação da desaceleração econômica com o surto da variante Ômicron.

Uma boa notícia para aliviar o desânimo na área econômica: depois de 13 meses consecutivos de alta, o endividamento das famílias brasileiras caiu em janeiro, informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Ainda assim, o cenário preocupa: 76% dos brasileiros têm dívidas a pagar.

A ferramenta Google Mobility (foto: Edésio Ferreira/E.M/D.A Press %u2013 18/12/21)

A ferramenta Google Mobility, que mede o deslocamento de pessoas por meio de telefones celulares, confirma o que já se suspeitava: o comércio perdeu força em janeiro. Na semana encerrada no último dia 28, a circulação de pessoas em áreas de supermercado e farmácias no país foi 2,9% menor do que no período pré-pandemia.

A Oncoclínicas, líder no tratamento de câncer na América Latina, vai pagar R$ 150 milhões pelas operações da Cemise, rede de clínicas com atuação no Nordeste. Trata-se da quarta aquisição da empresa desde que abriu o capital, em agosto do ano passado. Atualmente, o grupo conta com

70 unidades espalhadas por diversas regiões do país.