A indústria automotiva havia projetado vendas modestas em janeiro, mas ninguém esperava um resultado tão ruim. No mês, foram emplacados 116,6 mil automóveis e comerciais leves, queda de 28% em relação ao mesmo mês de 2021 e de 40% sobre dezembro passado. Pior ainda: o resultado significou o janeiro mais fraco dos últimos 17 anos, segundo dados do Renavam Serpro. Fatores como queda de renda dos brasileiros e aumento explosivo do valor dos veículos foram os principais responsáveis pelo estrago. É fácil dimensionar o impacto dos preços para o mercado. Há 4 anos, 28 salários mínimos eram suficientes para comprar um zero-quilômetro. Atualmente, são necessários quase 50. Em certa medida, mudanças de hábitos de consumo também podem estar por trás do movimento. Carros compartilhados, aplicativos de transporte e queda dos preços de aluguel de veículos certamente fizeram com que muitas pessoas deixassem de investir nesse tipo de bem.

















Para Abilio Diniz, "nem tudo está ruim"

O empresário Abilio Diniz, presidente do Conselho de Administração da Península Participações, não considera o cenário econômico tão ruim quanto parece. Em evento realizado em São Paulo, Abilio explicou por que mantém certa dose de otimismo. “Em 2020, caímos 4,1% e os Estados Unidos, 4,7%”, disse. “Em 2021, a expectativa é que os Estados Unidos tenham crescido um pouco mais de 5% e nós, mais de 4%. É importante olharmos para esses números e ver que nem tudo está ruim.”





Farmácias ampliam serviços e oferecem até consultório





A pandemia vai acelerar mudanças no perfil das farmácias. Nos Estados Unidos, elas oferecem ampla gama de serviços, como vacinas, medição de pressão arterial e até avaliações rápidas de saúde. Segundo a empresa de ciência de dados IQVIA, 75% das farmácias americanas aplicam algum tipo de vacina. No Brasil, menos de 1% fazem isso. O cenário começa a mudar. Atualmente, 65% das lojas Pague Menos têm espaço reservado para a Clinic Farma, um pequeno consultório para atendimentos rápidos.









Startup mexicana vai investir R$ 550 mi no Rio





A mexicana Kavak, especializada na compra e venda de carros usados, chegou ao mercado brasileiro em julho do ano passado prometendo investir um caminhão de dinheiro no país. Depois de fincar pé em São Paulo, a startup expande a operação para outras praças. Nesta semana, anunciou que injetará R$ 550 milhões no Rio de Janeiro. Parte dos recursos será destinada para a abertura de 11 lojas. A Kavak está de olho em um mercado formado por 7 milhões de veículos usados que circulam pelas ruas do Rio.









3,3 milhões





de condede consentimentos para o compartilhamento de dados foram

registrados pelo Banco Central desde a estreia do open banking, há um ano.

O número baixo mostra que os brasileiros desconhecem o novo sistema

"Quem, depois de uma guerra, tem salários mais altos? Caiu no mundo inteiro”

Paulo Guedes, ministro da Economia, ao ser

questionado sobre a queda de renda dos brasileiros









» O BTG Pactual está expandindo a presença no segmento de assessoria de investimentos. Ontem, o banco formalizou a compra de 100% do capital social da Elite, uma das corretoras mais tradicionais do Rio de Janeiro. O valor do negócio não foi revelado. Na semana passada, o BTG incorporou a carteira de varejo da corretora Planner.





» As proteínas vegetais estão em alta. Segundo a empresa de pesquisas Kantar, 36 milhões de brasileiros consumiram esse tipo de produto em 2021 – é o maior contingente da história. Enquanto isso, o número de compradores de carne bovina caiu 2%. Os maiores consumidores das proteínas de plantas são as pessoas das classes A, B e C (89% do total).





» As vendas de etanol sofreram forte queda no começo de janeiro. Na primeira quinzena do mês, foram negociados 886,3 milhões de litros de biocombustível pelas usinas do Centro-Sul, um recuo de 29% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da União das indústrias de Cana-de-Açúcar (Unica).





» Depois do ótimo resultado de dezembro, parecia que os cinemas brasileiros, enfim, deixariam a crise para trás. Não é bem assim. Em janeiro, segundo levantamento da empresa de análise de mídia Comscore, as bilheterias do país movimentaram R$ 154,8 milhões, o que representa queda de 44% em relação ao mês anterior.