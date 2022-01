Twitter lança ferramenta para combater fake news no Brasil com denúncia

Rede social cria mecanismo para cercar mentiras em dois temas que estarão em evidência neste ano (foto: Lionel Bonaventure/AFP)



As redes sociais começam a se preparar para um ano que promete ser turbulento em países como o Brasil. Com a eleição presidencial, a praga das fake news tende a se alastrar em plataformas como Twitter, Instagram, Facebook e WhatsApp. Ontem, o Twitter (foto) confirmou que, a partir de agora, usuários do Brasil, Espanha e Filipinas terão acesso a uma ferramenta que permite a denúncia de conteúdos mentirosos sobre política e saúde, dois temas que, ressalte-se, estarão em máxima evidência ao longo de 2022. O projeto estreou em agosto do ano passado nos Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul. Desde então, foram feitas cerca de 3 milhões de denúncias. Também em 2021, o Twitter criou um programa c hamado Birdwatch, em que usuários escrevem conteúdo para refutar tweets enganosos. Enquanto o Twitter avança, o WhatsApp regride. O aplicativo avalia derrubar os limites de mensagens em grupos, que em 2018 contribuíram para a disseminação de mentiras durante a campanha eleitoral.





Brasil deixa de ser chamariz para investimentos

Na última década, o Brasil saiu do radar das grandes empresas como um destino de investimentos. É isso o que mostra uma pesquisa feita pela consultoria PwC, que entrevistou presidentes de companhias em diversas partes do mundo. Em 2013, o País ocupava a terceira posição entre os principais mercados estratégicos para os CEOs. Agora, está em décimo lugar. No estudo atual, apenas 5% dos entrevistados colocaram o Brasil como um de seus focos. O baixo crescimento é a razão para o desinteresse.

Djokovic corre risco de perder patrocinadores

O papelão do tenista sérvio Novak Djokovic, que foi deportado da Austrália por não ter se vacinado contra a Covid-19, deverá pesar no bolso do alteta. A grife Lacoste, uma de suas patrocinadoras, soltou um comunicado enigmático. “Assim que possível, entraremos em contato com Novak Djokovic (foto) para revisar os eventos que acompanharam a sua presença na Austrália”, disse a empresa. O contrato de Djokovic com a Lacoste é de US$ 9 milhões. Ele também recebe apoio financeiro da Asics e da Peugeot.





Na Europa, carros elétricos já vendem mais que modelos a diesel

A indústria automobilística encerrou 2021 com uma marca histórica. Pela primeira vez, as vendas de carros elétricos na Europa superaram as de modelos a diesel. Em dezembro, segundo levantamento do jornal “Financial Times”, os veículos a eletricidade responderam por 20% dos novos carros vendidos. Enquanto isso, os automóveis movidos a diesel responderam por 19% do total. Os motoristas europeus têm dado preferência a veículos livres de emissões. Observa-se a mesma tendência nos Estados Unidos.





US$ 105,1 bilhões

Foi o saldo positivo da balança comercial do agronegócio brasileiro em 2021, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O número representa um avanço de 20% sobre 2020





RAPIDINHAS





A Avenue, corretora sediada nos Estados Unidos mas com foco no público brasileiro, entrou no ramo de ensino. A empresa lançou a Avenue Academy, escola de educação continuada que oferece aulas por assinatura sobre investimentos internacionais. A mensalidade custa R$ 59,90 e os cursos são abertos a qualquer pessoa.





O mundo corporativo aperta o cerco contra os não vacinados. A Apple exigirá, a partir de 24 de janeiro, que seus funcionários apresentem comprovantes de vacinação contra a COVID-19. Quem não tiver o documento será obrigado a fornecer testes negativos para ingressar nos locais de trabalho. Amazon e Google adotaram medidas semelhantes.





O Grupo SBF, controlador da rede varejista Centauro e da operação de distribuição da Nike no Brasil, se uniu à startup especializada em tecnologia Sportheca para a criação da plataforma OneFan, que vai explorar o universo do futebol no mundo digital. O valor do investimento no projeto não foi revelado.





O mercado automotivo iniciou 2022 com o freio de mão puxado. Segundo dados apurados pela Agência Autoinforme, foram emplacados 58,8 mil carros na primeira metade de janeiro, o que representa uma queda de 24% em relação ao mesmo período de 2021. A média diária de vendas registrada no início do mês é a pior dos últimos 15 anos.