Brasileiros otimistas com 2022, mesmo com economia instável, diz pesquisa

Pesquisa mostra tendência de o brasileiro aproveitar o momento depois dos tempos da pandemia. Casa própria é objeto de desejo (foto: Eduardo de Almeida/RA Studio - 19/4/12)









Mas, afinal, qual será o destino dos recursos? A pesquisa revela certa tendência em aproveitar o momento, o que talvez seja resultado dos temores provocados pela pandemia. Se o maior sonho de consumo ainda é a casa própria – meta buscada por um a cada quadro pesquisados –, o segundo desejo mais urgente é viajar, o que foi apontado por 19% dos entrevistados. Um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva e encomendado pela empresa americana Fiserv, especializada em pagamentos e tecnologia de serviços financeiros, capturou os que pensam os brasileiros a respeito de 2022.Segundo o levantamento, 65% dos entrevistados estão mais otimistas com o ano que virá. Surpreende o fato de, mesmo em um cenário de instabilidade econômica no país, mais da metade (52%) dos respondentes manter otimismo elevado com a sua própria situação financeira, o que significa que provavelmente gastarão mais no ano que vem.Mas, afinal, qual será o destino dos recursos? A pesquisa revela certa tendência em aproveitar o momento, o que talvez seja resultado dos temores provocados pela pandemia. Se o maior sonho de consumo ainda é a casa própria – meta buscada por um a cada quadro pesquisados –, o segundo desejo mais urgente é viajar, o que foi apontado por 19% dos entrevistados.

Audi retoma produção de veículos no Paraná

Enfim, uma ótima notícia para a indústria automotiva brasileira. A alemã Audi vai retomar a produção de veículos em São José dos Pinhais, no Paraná, a partir de 2022. A marca havia interrompido as atividades há um ano sob o argumento de que havia indefinição demais em relação a créditos de impostos retidos pelo governo federal. Na ocasião, a instabilidade econômica foi outro fator negativo apontado pela empresa. Johannes Roscheck, CEO da Audi do Brasil, disse que foi difícil convencer a matriz.

Faz sentido Nubank valer mais que Itaú e Bradesco?

Os executivos que trabalham no setor financeiro tradicional – ou seja, nos grandes bancos – estão surpresos com o valor de mercado do Nubank, que há alguns dias abriu o capital na Bolsa de Nova York. Avaliada em cerca de US$ 40 bilhões, a fintech superou instituições pesadas, como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. “Isso não faz o menor sentido”, afirma o diretor de operações de um dos maiores bancos do país. “O Nubank precisa pedalar muito para alcançar o mesmo nível de produtos e serviços.”

Frigoríficos comemoram dólar alto

O dólar alto – a moeda americana atingiu ontem – o maior patamar desde abril – é ótimo para alguns setores econômicos. Os frigoríficos, que têm boas partes de suas receitas vinculadas à moeda americana, estão felizes da vida. Não à toa, as ações da empresa do setor negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo conseguiram se descolar do mercado financeiro, alcançando ótimos resultados mesmo em um ano fraco para o Ibovespa. As ações da JBS, por exemplo, subiram 65% desde janeiro.

Rapidinhas

O setor de serviços, um dos principais termômetros da economia, decepcionou em outubro: ele caiu 1,2% na comparação com setembro, resultado muito pior do que o mercado havia projetado. Segundo o IBGE, nos últimos dois meses o setor acumula queda de 1,9%. São sinais inequívocos da perda de tração na economia no final de ano.





As startups não param de trazer recursos para a economia brasileira. O Arquivei, plataforma de gestão de documentos fiscais, recebeu US$ 48 milhões em uma nova rodada de investimentos. O aporte foi liderado pela Riverwood Capital, um investidor de tecnologia global focado em empresas de alto crescimento.





O metaverso, ambiente virtual no qual as pessoas de carne e osso trabalham, estudam e se divertem com seus avatares, está ganhando impulso com as tecnologias de realidade virtual. No início de janeiro, um grupo de investidores lançará a plataforma Happy Land, espécie de jogo que replica a vida de um fazendeiro.





Happy Land é um jogo baseado em tecnologia blockchain que permitirá aos praticantes se tornarem fazendeiros no metaverso. Eles terão a oportunidade de comprar e vender terras – com uma moeda negociada em corretoras de criptomoedas –, cultivar lavouras, criar animais, desenvolver sementes e até trazer novas tecnologias para o ambiente agrícola virtual.





“O Banco Central está vendo a inflação acima da meta em 2022 mesmo em um cenário de juros a 11,75% ao ano. É para ficar preocupado”





Alexandre Schwartsman, economista e ex-diretor do Banco Central

US$ 906,5 milhões

Em ações da Tesla foram vendidas pelo CEO da empresa, Elon Musk. Em apenas um mês, eles negociou US$ 11,7 bilhões em papéis de sua companhia