Turismo espera forte movimento no país neste feriadão de 7 de setembro

No Rio de Janeiro expectativa é de praias lotadas e hotéis com índice de ocupação de 80%, segundo a Abih (foto: Tânia Rego/Agência Brasil - 6/9/20)





Turismo espera forte movimento no feriadão

Os hotéis ficarão cheios no próximo feriado de 7 de setembro. No Rio de Janeiro (foto), estimativas da Abih, entidade do setor, calcula que o índice de ocupação chegará a 80%, algo que não é registrado desde o início da pandemia. No passado, a mesma data registrou o índice de apenas 45%. Outro destino importante do país, Foz do Iguaçu diz que a procura por reservas surpreendeu – 80% dos quartos de estabelecimentos com diárias acima de R$ 600 terão hóspedes no feriadão. Minas Gerais e estados do Nordeste também trabalham com a expectativa de alta presença de turistas. Diversas razões explicam o movimento. O dólar passou a ser uma barreira para viagens internacionais, que foram substituídas por destinos nacionais. Outra razão é que o brasileiro não vê a hora de fazer turismo. Um estudo recente realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) identificou os objetivos pessoais dos brasileiros para o pós-pandemia. O principal desejo das pessoas é viajar.





Setor de infraestrutura teme queda dos investimentos

O setor nacional de infraestrutura está frustrado com o ministro Tarcísio de Freitas. Ele havia prometido a prorrogação do Reporto, o regime tributário de incentivo à modernização da infraestrutura portuária. A primeira promessa foi feita durante a tramitação da BR do Mar, no ano passado. Depois, o ministro disse que o regime seria prorrogado com a MP 1.065/2021. Nada disso ocorreu. Agora, o setor teme que uma série de investimentos, principalmente nos portos brasileiros, ficarão travados.

Estamos removendo essa fábrica de desigualdades. O governo sempre tributou muito e sempre tributou mal Paulo Guedes, ministro da Economia, ao apresentar o projeto de reforma tributária



Matrix vai virar realidade?

O metaverso, ambiente virtual que replica a vida real, é a onda do momento. Depois dos videogames, agora é a vez de o mundo corporativo explorar as possibilidades da tecnologia. O Facebook está criando o que chama de “escritórios infinitos”, nos quais avatares dos funcionários poderão trabalhar em ambientes virtuais. Para entrar lá, eles usarão óculos de realidade virtual. Já a Microsoft quer revolucionar as reuniões por videoconferências, que serão realizadas dentro do metaverso.





Quem precisa de influencer?

A moda dos influencers chegou a níveis inimagináveis. Existem “profissionais” especializados em qualquer coisa que se possa imaginar – são os chamados influencers de nicho. Eles estão por toda a parte. Alguns se definem como influenciadores de videoconferências, seja lá o que isso queira dizer. Outros trabalham com animais de estimação. Há um grupo novo que tem feito sucesso por aí: os influenciadores de swing (troca de casais), que oferecem treinamento para quem deseja se aventurar no ramo.





5%

foi quanto aumentou a produtividade no Brasil nas últimas quatro décadas. É um desempenho pífio. Na Coreia do Sul, o índice aumentou 408%. Nos Estados Unidos, 115%





RAPIDINHAS