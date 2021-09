Cai a produtividade na indústria brasileira

Atrasos na formação da mão de obra e deficiências explicam mau resultado do país, que perde também em inovação (foto: Léo Lira/Divulgação FCA - 1/6/20)









Os índices de produtividade no Brasil estão entre os mais baixos do mundo, mas o que já era ruim piorou. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a produtividade do trabalho no setor industrial caiu 1,6% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores. Trata-se da terceira queda consecutiva do indicador. Agora, o índice se encontra em patamar próximo ao do segundo trimestre de 2020, no início da crise desencadeada pela pandemia. A produtividade é um velho gargalo brasileiro. De acordo com estudos recentes, o trabalhador do país leva uma hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um americano, mas isso não tem nada a ver com a falta de dedicação ao trabalho. As razões estão mais ligadas a atrasos de formação e deficiências na infraestrutura das empresas. O tempo perdido poderia ser recuperado com inovação, mas nesse aspecto o Brasil também vai mal. Como se vê, os desafios são imensos.





Unidas compra empresa de rastreamento

Enquanto a fusão com a Localiza não sai, a Unidas vai às compras. A empresa de aluguel de carros adquiriu, por R$ 120 milhões, a Getrak, especializada no rastreamento de automóveis e que possui 786 mil assinantes em sua plataforma. Em abril de 2020, a Unidas incorporou a Zetta, companhia do ramo de terceirização de frotas de veículos especiais, como viaturas policiais, ambulâncias e UTIs móveis. Com o negócio, decidiu-se pela criação de uma divisão de negócios voltada a esse segmento.

O casamento do físico e do digital vai trazer grande transformação tecnológica para o varejo. Acho que o setor de moda poderá ser o grande beneficiário desse novo front Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, dono das Lojas Riachuelo



Número de parceiros do iFood Mercado cresce mais de 1.000%

O iFood Mercado, divisão da empresa focada em produtos vendidos em supermercados, lojas de conveniências e farmácias, tem faturado com as mudanças de comportamento do consumidor. Em julho de 2020, o segmento contava com 2,3 mil parceiros cadastrados na plataforma. Agora, são 33 mil – um salto de 1.329%. Até o final do ano, a meta do iFood é alcançar a marca de 40 mil estabelecimentos. Nenhuma outra atividade cresceu tanto durante a pandemia quanto o comércio eletrônico.





Abilio Diniz está de olho nos pequenos empresários

Abílio Diniz, uma das grandes referências empresariais do país, quer apoiar outros empreendedores. Ele é um dos idealizadores do projeto “Estímulo 2020”, iniciativas sem fins lucrativos criada no ano passado e que busca captar recursos privados para auxiliar micro e pequenos empreendedores. Agora, uma nova ação do Estímulo será oferecer consultoria gratuita aos empresários. A ideia é selecionar 250 participantes que receberão dicas e informações de entidades como o Sebrae.





RAPIDINHAS

A operadora Tim passou a integrar o Martins Marketplace, do Martins Atacado, maior atacadista da América Latina. A partir de agora, os chips pré-pagos para celulares estarão disponíveis para compra pelos mais de 1 milhão de lojistas de diversos segmentos atendidos pelo Martins, encurtando distâncias com os revendedores do país.





Segundo a Tim, o objetivo é ampliar a presença no segmento de vendas para o mercado corporativo (B2B). A parceria prevê benefícios para os lojistas atendidos, como sistema de cashback – retorno de uma parte dos valores gastos –, além de possibilidade de frete grátis dependendo do volume de chips adquiridos.





A retomada do Afeganistão pelo talibã poderá afetar, no longo prazo, a indústria de carros elétricos. O país possui uma das maiores reservas de lítio – mineral usado para produzir baterias – do planeta, e é impossível prever o que as lideranças locais farão a esse respeito. O Afeganistão também possui reservas importantes de cobre e cobalto.





A fabricante mineira de construções modulares Opus investirá R$ 20 milhões em uma planta industrial na região metropolitana de Belo Horizonte, entre Contagem e Betim. Chamado de Centro de Serviços Compartilhados (CSC), o espaço deverá ser inaugurado entre o final de 2022 e o primeiro trimestre de 2023.





R$ 10,2 bilhões

foi o déficit do setor público consolidado (governo federal, estados, municípios e estatais) em julho, segundo o Banco Central. O valor indica melhora em relação ao mesmo mês de 2020