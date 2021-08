Itaú vê forte retomada do consumo em diversas categorias

Bares e restaurantes apresentam crescimento de 153% em volume de transações geradas. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 20/8/21)









O Itaú Unibanco produziu um relatório que mostra a retomada consistente em diversas categorias de consumo. Segundo o levantamento, as vendas nos cartões emitidos pelo banco ou por meio de máquinas da Rede, empresa de processamento de pagamentos da instituição, foram 46% maiores no segundo trimestre de 2021 do que no mesmo período de 2020. O setor de turismo foi o principal destaque da pesquisa – as transações realizadas em hotéis e pousadas subiram 256% na mesma base comparativa. Não foi o único ramo a ter desempenho acima das expectativas. Com a volta de festas, eventos e cerimônias como casamentos, o aluguel de roupas elegantes subiu 215%. Por sua vez, bares e restaurantes apresentam crescimento de 153% em volume de transações geradas. De fato, os números são ótimos, mas eles foram beneficiados pelo desempenho fraco de um ano atrás. Mesmo assim, espera-se que a retomada ganhe mais impulso até o final do ano.

Dinheiro é uma coisa curiosa. Na verdade, quanto mais você ganha, menos você toca Charlie Watts, lendário baterista dos Rolling Sontes, que morreu ontem, aos 80 anos



Bloomberg: “É ridículo prometerem mudanças em 2050”

Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e empresário de sucesso, participou ontem da Expert XP, festival de investimentos que reuniu nomes estrelados de diversas áreas. Sua palestra foi um tapa na cara dos negacionistas do aquecimento global. “As coisas estão piores hoje do que jamais estiveram”, disse. “Não há dúvidas sobre isso, a ciência está aí”. Ele cobrou medidas urgentes para mudar o quadro. “É uma vergonha empresas e governos prometerem mudanças em 2050. Isso é ridículo.”





Com Arthur Lira e cenário externo, Bolsa volta a subir

O mercado financeiro ficou aliviado com a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na Expert XP. Lira negou que haverá calote nos precatórios e reforçou que não existe sinal de ruptura do texto de gastos. Isso soou como música no ouvido dos investidores. Com o otimismo generalizado nas bolsas internacionais, formou-se o cenário ideal para o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, dar sinal de vida. Ontem, o indicador subiu 2,33% depois de sofrer nos últimos dias.





Locadoras se preocupam com queda de lucros

A disparada de preços dos veículos novos favoreceu o mercado de locadoras de veículos, que aumentou os valores do aluguel diante da maior demanda. Mas o setor está preocupado. Com a expectativa de normalização do fornecimento de semicondutores para a fabricação de carros e a consequente retomada da produção, espera-se que o valor do automóvel zero caia. Na mesma medida, as locadoras terão de reduzir tarifas, o que obviamente afetará a rentabilidade dos negócios.





33%

é quanto caíram os preços das passagens aéreas para as próximas férias de verão em comparação com 2019, segundo levantamento do site de viagens Kayak





RAPIDINHAS