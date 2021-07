A Olimpíada das redes sociais

(foto: Kazuhiro Fujihara/AFP )





Os Jogos de Tóquio provavelmente ficarão marcados como os mais esquisitos de todos os tempos. Não há público nas arenas, a sombra do novo coronavírus paira sobre todos, as restrições de circulação são severas. Nesse contexto, as redes sociais se tornaram a principal ferramenta de comunicação dos atletas com o público. A Olimpíada começa oficialmente hoje, mas a publicação de stories já se tornou a nova febre olímpica. Fotos e vídeos curtos que duram 24 horas têm sido exibidos por atletas do mundo inteiro e feito tremendo sucesso. O jogador de vôlei brasileiro Douglas Souza viralizou ao colocar nas redes cenas dos bastidores da Olimpíada, sempre com bom humor – ele chegou a sambar em cima da cama instalada em seu quarto. Atletas da Nova Zelândia levaram o conceito ao extremo, com transmissão ao vivo, o tempo todo, da rotina na Vila Olímpica. Instagram, Tik Tok, Twitter e Facebook esperam recordes de audiência durante a realização dos Jogos.





Com open insurance, preço de seguros deverá cair

O Banco Central confirmou que o open insurance estará atrelado ao projeto de open banking. Isso é ótimo para o consumidor. A iniciativa consiste em um sistema de seguros aberto que funciona por meio do compartilhamento de dados, desde que com a aprovação do cliente. Para ficar mais claro: o sistema integrará todas as seguradoras em um mesmo ambiente, permitindo uma oferta maior aos usuários, que poderão contratar produtos a um toque do celular. Se o modelo vingar, os preços dos seguros deverão cair.





''Acredito que ser justo é tratar pessoas diferentes de formas diferentes. Tratar todo mundo igual é injusto. Aquelas pessoas que são apaixonadas, se dedicam mais à empresa, dão mais resultados – essas merecem mais oportunidades que as outras, mais atenção, mais treinamento. E elas têm de ganhar mais dinheiro também''





Carlos Brito, o brasileiro que comandou durante 15 anos a cervejaria AB Inbev, a maior do mundo





“É absurdo falar em cancelamento de eleição”

É crescente entre os empresários a preocupação com as ameaças à democracia. “O Brasil precisa de paz”, diz o presidente de uma empresa da área de alimentos. “É um absurdo falar em cancelamento da eleição no ano que vem se o voto não for impresso. Só o fato de se apresentar a possibilidade já demonstra que somos um país doente.” Os empresários sabem que, sem democracia, a economia sofre. “Quem tem disposição para investir em uma nação com intermináveis crises políticas?” pergunta o executivo.



Milhares de municípios no país não têm loja de roupas

Em pleno século 21, o Brasil é um imenso celeiro de oportunidades. Segundo levantamento realizado pela consultoria Iemi, 20% dos municípios brasileiros – o equivalente a mais de mil cidades – não têm uma única loja de roupas. Isso mesmo. O mesmo estudo avaliou que o potencial de consumo anual de peças de vestuário nessas regiões é de R$ 3 bilhões. Para o comércio eletrônico, trata-se de ótima notícia. Com o avanço das estratégias de distribuição, as vendas on-line podem ocupar esse espaço.



98%

Foi quanto aumentou o faturamento do setor de mineração no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a R$ 149 bilhões. O ótimo desempenho é resultado da valorização do preço das commodities





Rapidinhas

A viagem de Jeff Bezos, homem mais rico do mundo, ao espaço pode ter encantado muita gente, mas não os funcionários da Amazon. Nas redes sociais, eles criticaram a iniciativa espacial do fundador da empresa. “Funcionários vão aproveitar que Bezos está no espaço para ir ao banheiro”, escreveu um colaborador no Twitter.





A Amazon tem sido questionada pela severa jornada de trabalho. Nos Estados Unidos, os funcionários têm apenas 30 minutos de almoço e dois intervalos de 15 minutos em expedientes que duram 10 horas. O ritmo alucinante fez disparar o número de acidentes de trabalho.





A startup 4intelligence, especializada em análise de dados, mapeou o PIB de Minais Gerais no primeiro trimestre. A economia do estado acelerou 2,8% no período – acima do 1,3% da Região Sudeste – e o agro foi o setor que mais se destacou (alta de 6,8%), à frente da indústria (1,9%) e serviços (1,3%). No Brasil, o PIB avançou 1,2% nos três primeiros meses do ano.





O Digio, banco digital do Bradesco e Banco do Brasil, chegou a 2,7 milhões de clientes. O número mostra a força das fintechs: um ano atrás, 1,6 milhão de pessoas acessavam a plataforma. De um ano pra cá, o banco lançou cartão virtual, sistema de cashback e descontos com parceiros, entre outros produtos.