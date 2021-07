Americanas lança delivery de 30 minutos

Loja da rede Americanas: delivery em meia hora chegará primeiro a algumas cidades do ES (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 28/4/21)



No início da pandemia, a promessa das empresas de comércio eletrônico era entregar as encomendas em no máximo 24 horas. Depois, no mesmo dia da compra. Agora, a Americanas levou o conceito da velocidade ao extremo. A empresa diz que será capaz de enviar itens de supermercados e restaurantes em até meia hora. Por enquanto, o projeto, chamado Americanas Delivery, está restrito a poucas cidades do Espírito Santo (a capital Vitória, Guarapari, Serra e Vila Velha), além de Niterói, no Rio de Janeiro. Até o final do ano, o modelo será expandido para a região do ABC Paulista e a meta é chegar a 100 centros urbanos em 2022. A corrida do delivery tem como protagonistas gigantes como Mercado Livre e Amazon, que entregam no mesmo dia, mas apenas em algumas capitais, produtos comprados em suas plataformas. O movimento representa a principal transformação do varejo brasileiro em muitos anos. Agora, as entregas são expressas mesmo.





Ausência de público na Olimpíada causará prejuízos de US$ 800 milhões

O veto a torcedores na Olimpíada de Tóquio custará caro aos organizadores. Pelas projeções, a ausência de público nas arenas causará prejuízos de US$ 800 milhões. O governo japonês, ressalte-se, tem culpa direta nesse cenário. Números oficiais da Organização Mundial da Saúde indicam que apenas 30% dos japoneses foram vacinados com ao menos uma dose. Para efeito de comparação, no Brasil – país que demorou para iniciar seu programa de imunização – o índice está em torno de 40%.

Daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, possivelmente o Marco Legal do Saneamento será o evento que foi, na história recente, o que mais contribuiu para a redução de desigualdade social do Brasi Gustavo Montezano, presidente do BNDES



Apple adia retorno ao trabalho presencial

O que era para ser um símbolo da retomada das atividades no Vale do Silício virou uma grande decepção. A Apple informou que o retorno de seus funcionários à sede de Cupertino, na Califórnia, será adiado em pelo menos um mês. Programada para setembro, a volta agora ficou para outubro, ou até depois disso. O motivo é o avanço dos casos de COVID-19 causados pela variante indiana Delta. Outras empresas instaladas no histórico Vale deverão seguir o mesmo caminho. Como se vê, a pandemia não acabou.





Empresas brasileiras embarcam para Nova York

Não é apenas o mercado acionário brasileiro que receberá um número recorde de aberturas de capital. Até o início do ano que vem, pelo menos 10 companhias nacionais deverão ir para a bolsa de Nova York. O banco Nubank puxa a fila, com previsão de estreia no começo de 2022. Entre os nomes com planos para desbravar o mercado internacional estão as empresas de pagamentos Ebanx e Elo Cartões, a plataforma de criadores de conteúdo Hotmart e a firma de comércio digital Vtex.





6,7%

Deverá ser o aumento da produção de aço no Brasil em 2021, segundo projeções do mercado. O número é um importante termômetro da retomada da economia





RAPIDINHAS