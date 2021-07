Assim como a gasolina mais cara, este ano consumidor brasileiro paga mais por carros e imóveis (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press-27/5/21)



A inflação está por toda a parte. Em junho, o preço médio dos imóveis residenciais subiu 0,57%, o maior avanço mensal em sete anos. Nos seis primeiros meses de 2021, o valor do carro zero quilômetro aumentou entre 10% e 20%, a depender da montadora. Há pelo menos uma década não havia na indústria automotiva uma disparada tão violenta. Botijão de gás, luz, gasolina, alimentos, roupas, tudo está custando muito caro, e não é de hoje. A equipe econômica de Paulo Guedes insiste que a situação está sob controle, mas a chamada economia real, aquela que afeta o dia a dia das pessoas, mostra exatamente o contrário. A inflação é ainda mais pesada para os pobres: nos últimos doze meses, o preço do arroz, base da alimentação da maioria dos brasileiros, acelerou 50%, e novas altas estão previstas para os próximos meses. Com a retomada ainda gradual do mercado de trabalho, o descontrole de preços poderá gerar dificuldades adicionais para quem está desempregado. É hora de ligar o sinal de alerta.













Alpargatas lança plataforma de streaming

(foto: Damien Meyer/AFP 6/6/21)

A Alpargatas (foto) lançou produto inédito para engajar os 17 mil colaboradores: uma plataforma de streaming. O serviço traz desde o conteúdo tradicional (vídeos sobre sistemas de gestão) até outros mais ousados, como produções especiais sobre temas como diversidade e sustentabilidade. A série que trata de meio ambiente, por exemplo, conta com 12 episódios que discutem consumo consciente e economia circular. Nos Estados Unidos, diversas empresas possuem projetos parecidos.

















Jornada de quatro dias por semana aumenta produtividade





O governo da Islândia fez experimento que pode inspirar países do mundo inteiro.

Desde o início do ano, funcionários do governo reduziram a jornada de trabalho para quatro dias por semana. O resultado surpreendeu: não foi apenas a qualidade de vida que melhorou, mas os profissionais se tornaram mais produtivos. O programa é a continuidade

de teste semelhante feito com 2,5 mil colaboradores de 100 empresas. O resultado

foi idêntico: as companhias notaram o aumento expressivo da produtividade.

993,2 mil

carros usados foram vendidos no Brasil em junho.

É o melhor resultado do ano. No acumulado de 2021, 5,4 milhões de unidades trocaram de dono, alta de 63% sobre igual período de 2020





Editais do Grupo Carrefour recebem milhares de inscrições

(foto: Governo de Minas/Divulgaçã-10/6/21)

O Grupo Carrefour (foto) Brasil fechou o balanço de sua primeira ação direta para beneficiar organizações que fomentam equidade racial ou empreendedorismo negro. Foram 1625 inscrições de 26 estados brasileiros para três editais: educação para o combate ao racismo, aceleração empreendedora e reforço institucional. No total, serão investidos R$ 2 milhões pelo Carrefour em 40 organizações como parte de compromissos firmados pela companhia para combate ao racismo. Cada organização receberá até R$ 65 mil.





"As empresas são agentes transformadores e precisam olhar o país não apenas como fonte de lucros”

Alcione Albanesi, empresária e fundadora da instituição Amigos do Bem

RAPIDINHAS





» Uma nova modalidade ganha força no comércio eletrônico: o “cross border”, expressão para designar compras feitas além da fronteiras. Segundo o estudo Webshoppers do ebit/ Nielsen, em 2020 os brasileiros movimentaram R$ 22 bilhões em produtos adquiridos no exterior, ou alta de 76% sobre o ano anterior.





» Quer morar fora? A Finlândia pode ser uma opção. O governo criou a Helsinki Business Hub, agência de promoção de investimentos destinada a atrair estrangeiros. Os interessados passam por processo seletivo que inclui um período de experiência de 90 dias na capital finlandesa. A prioridade é para projetos na área de tecnologia.





» O mercado de trabalho dá sinais de recuperação. É isso o que mostra o Indicador Antecedente de Emprego medido pela Fundação Getulio Vargas. Em junho, o índice chegou a 87,6 pontos – é o maior nível desde fevereiro de 2020. “A expectativa para os próximos meses é de continuidade dessa recuperação”, diz o economista Rodolpho Tobler.





» A rede de malas e bolsas Le Postiche montou uma operação de guerra para sobreviver à crise. Após entrar com o pedido de recuperação judicial, a empresa decidiu reorganizar a operação. Nos últimos dois meses, 40 das 80 lojas próprias foram fechadas e novos produtos foram adicionados ao portfólio, como cabos e carregadores de celular.