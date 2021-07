Empresário Abílio Diniz prevê crescimento de 6% da economia neste ano (foto: Miguel Schincariol/AFP - 12/12/16)





A crise na política está feia, mas a economia caminha na direção oposta. Mais uma vez, os economistas do mercado financeiro aumentaram a expectativa de crescimento do PIB brasileiro em 2021. Agora, a revisão passou de 5,05% para 5,18%. Alguns analistas afirmam que o avanço poderá chegar a 5,5%. O empresariado também está mais confiante. Em recente live com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Abilio Diniz (foto) declarou que espera crescimento em torno de 6% no ano. “Estamos vendo uma recuperação em V”, disse Diniz, referindo-se à retomada rápida da atividade econômica. Há também boas novas no campo dos investimentos. Até 2025, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) desembolsará R$ 22,5 bilhões na geração, transmissão e distribuição de gás – é o maior plano de investimentos da história da empresa. Para especialistas, o cenário econômico poderia ser melhor se a política não atrapalhasse.





Restrição monetária cresce e ameaça bitcoin

O bitcoin está sob ataque. Nos últimos dias, autoridades monetárias de diversos países lançaram medidas para dificultar transações com as moedas digitais. No Reino Unido, o governo vetou qualquer tipo de operação da criptocorretora Binance. Na França, os investidores que possuem bitcoin terão seus nomes revelados por “questões de segurança”, o que fere o princípio da privacidade que fez a fama dos criptoativos. Na China, o Banco Central proibiu que o Alipay aceite bitcoins como pagamento.

Colocar 20% de tributação sobre dividendos é botar um bode na sala. Não tem cabimento uma coisa dessa Luis Stuhlberger, sócio da gestora Verde Asset Management e ícone do mercado financeiro brasileiro



No Brasil, carros por assinatura aceleram

O preço nas alturas dos automóveis zero quilômetro impulsiona o mercado de veículos por assinatura no Brasil. Segundo levantamento da plataforma de inteligência de mercado Similarweb, as visitas a sites de aluguel de automóveis saltaram de 7,7 milhões entre abril e maio de 2020 para 12 milhões no mesmo período de 2021. O estudo é abrangente: 152 sites foram analisados. Nos Estados Unidos, o movimento é contrário. Recentemente, Audi e BMW desistiram de oferecer o serviço devido à baixa adesão.





Agro brasileiro vai dominar o mundo?

Relatório produzido pela Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) em parceria com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) crava que o agronegócio brasileiro será cada vez mais relevante na cadeia global de alimentos. Segundo o documento, a produção de soja crescerá 17% até 2030, consolidando o país como o maior exportador do grão. No segmento de açúcar, o Brasil se manterá como o maior produtor mundial, respondendo por 43% das exportações.





RAPIDINHAS





A companhia aérea Azul aposta na forte retomada do setor. Antes da pandemia, a empresa voava para 112 destinos. Em julho, ampliou o número para 120. Latam, Gol e VoePass também aumentaram as operações. A expectativa é de que as férias de julho, que coincidem com a redução do número de casos e mortes por COVID-19, represente o início da virada.





O home office não é onda passageira. De acordo com o LinkedIn, anúncios na plataforma oferecendo cargos remotos aumentaram cinco vezes entre maio de 2020 e maio de 2021. Recentemente, um estudo internacional encomendado pela Microsoft constatou que 70% dos funcionários querem que as empresas mantenham a opção do trabalho remoto.





É curioso como empresas dos mais variados setores estão investindo em serviços financeiros. A companhia de entregas Rappi lançou há alguns dias um cartão de crédito em parceria com a Visa. Para atrair interessados, a ideia é oferecer cashback de até 3% em compras realizadas no Rappi, além de anuidade gratuita.





Ao contrário do que foi publicado nesta Coluna, a Ativa Investimentos também acha que a gasolina está cara. O novo cálculo de defasagem feito ontem pela corretora aponta que ainda exista potencial de elevação de até 14% por parte da Petrobras no curto prazo, mesmo com o reajuste no preço da gasolina em R$ 0,1571.





US$ 199 bilhões

é a fortuna que Jeff Bezos terá para desfrutar durante a aposentadoria. Aos 57 anos, o fundador da Amazon abriu mão do cargo de CEO da gigante do e-commerce