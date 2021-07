Primeiro semestre termina com valorização de 6,5% da Bolsa brasileira

Instituições financeiras projetam o Ibovespa, indicador das principais ações negociadas, entre 140 mil e 145 mil pontos no fim de 2021 (foto: Miguel Schincariol/AFP - 19/12/17)





O Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, fechou o primeiro semestre do ano com alta de 6,5%. O resultado é para ser comemorado. No período, a crise política não deu trégua, a inflação voltou com força, as restrições de circulação foram mantidas e até ampliadas, os níveis de emprego não se recuperaram como o esperado, as reformas pouco andaram e o coronavírus continuou a assombrar a vida das pessoas. Ainda assim, as empresas responderam bem ao cenário adverso, aumentando lucros e trazendo retorno para os investidores. O caminho até o final do ano parece ser mais promissor. Segundo analistas, o avanço da vacinação e a abertura irrestrita da economia deverão renovar o fôlego de diversos setores, e isso é ótimo para o mercado de investimentos. As instituições financeiras projetam o Ibovespa entre 140 mil e 145 mil pontos no final de 2021 (ontem, fechou aos 126 mil pontos), se nada muito grave ocorrer no país. Em se tratando de Brasil, é bom ter cautela.





''Apesar de continuar usando a palavra ‘Wizard’ em seu nome, hoje, o empresário Carlos Martins é concorrente da marca. A Wizard by Pearson aproveita a oportunidade para se expressar em favor da vida, da saúde e da ciência”





Comunicado do grupo britânico Pearson, esclarecendo não manter qualquer vínculo com o empresário Carlos Wizard. A Pearson comprou a Wizard em 2014





Entregas rápidas crescem oito vezes na Fast Shop

A rede de eletrodomésticos e eletrônicos Fast Shop criou em 2019 o sistema UltraFast, que garante entregas em até duas horas de pedidos feitos pela internet em 20 cidades de oito estados brasileiros. Desde o início da pandemia, o número de itens despachados por essa modalidade cresceu oito vezes. Em média, todos os meses são entregues 3 mil produtos de pequeno e médio portes, como celulares, TVs e fones de ouvido. A expectativa é de que a modalidade gere R$ 44 milhões de faturamento em 2021.



“Não dá para ter político de estimação”

Um grupo de WhatsApp formado por mais de uma centena de empresários ferveu com o depoimento de Carlos Wizard à CPI da Pandemia. Os participantes se perguntaram como um bilionário bem-sucedido foi se meter em questões disparatadas como a defesa da cloroquina. “Com bilhões na conta, eu jamais teria me exposto deste jeito”, disse o presidente de uma seguradora. O fanatismo ideológico de Wizard também chamou a atenção. “Não dá para ter político de estimação”, escreveu o diretor de uma montadora.





US$ 67 bilhões

É o valor de mercado da empresa chinesa Didi, controladora do app de transportes 99, após abrir capital na Bolsa de Nova York. Suas concorrentes americanas, Uber e Lyft, valem, respectivamente, US$ 95,5 bilhões e US$ 20 bilhões.





Na C&A, novas coleções a cada 24 horas

O conceito fast-fashion, que consiste na produção rápida e em larga escala de roupas, está chegando a níveis extremos. A rede C&A pretende lançar pequenas coleções que serão criadas em 24 horas. Profissionais chamados de “buscadores de tendência” irão vasculhar as redes sociais, principalmente influenciadores digitais, para identificar novos interesses dos consumidores. A partir daí, uma operação de guerra entrará em cena para desenhar as peças e colocá-las em pré-venda no site da companhia.





Rapidinhas

A Vale lançou um portal que concentra as principais informações sobre o monitoramento da qualidade de água do Rio Paraopeba. De acesso público, qualquer pessoa pode acessar dados, gráficos, mapas, relatórios e notas técnicas que retratam a qualidade das águas. Todos os conteúdos estão disponíveis no site vale.com/reparacao.





O rápido crescimento do e-commerce brasileiro é apenas o início de um movimento que tende a se consolidar ainda mais. No Brasil, o comércio eletrônico responde por 7% do varejo. Nos Estados Unidos, o índice é 21%. Na China, 25%. No atacado, a diferença é maior: só 1% das transações são digitais, ante 14% no mercado americano.





A companhia aérea Southwest Airlines, uma das principais low-cost dos Estados Unidos, planeja voar para o Brasil. O projeto foi revelado pelo presidente da empresa, Gary Kelly, em entrevista ao canal CNBC, que vê com bons olhos todo o mercado da América do Sul. A conexão se dará via Fort Lauderdale, próximo a Miami, na Flórida.





A Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, promove hoje evento on-line para lançar projeto de marketing que prevê, entre outras ações, o patrocínio de lutas do UFC. Enquanto isso, a Refit mantém uma dívida astronômica de R$ 15 bilhões em tributos. A maior parte são débitos de ICMS em quatro estados.