As caneladas da Copa América no bilionário mundo do futebol mundial

Nos últimos dias, as paixões políticas têm dominado os debates sobre futebol. De um lado, os que acham que Tite, o técnico da seleção, é uma espécie de Che Guevara que libertará o país do jugo da CBF opressora. De outro, os que acreditam que o boicote à realização da Copa América no Brasil é uma ação de comunistas endiabrados para atingir o governo Bolsonaro. Nem uma coisa, nem outra. Seria ingênuo supor que jogadores estrelados, com salários astronômicos e inúmeros compromissos publicitários, se recusassem a disputar um torneio oficial. Eles provavelmente não querem mesmo participar da Copa América – mas querer não é poder. Isso, porém, tem menos a ver com posicionamentos políticos e mais com a maratona excessiva de jogos. Simples assim. Cancelar o torneio também provocaria estragos financeiros. A CBF tem 14 patrocinadores que respondem por 55% das receitas da entidade. Eles, obviamente, desejam exposição. Não adianta enxergar revolução onde há apenas negócio.





Grupo Notre Dame faz aquisição de R$ 1 bilhão

O setor de saúde passa por forte consolidação. Agora foi a vez do grupo Notre Dame Intermédica reforçar o movimento com a compra do Centro Clínico Gaúcho (CCG Participações) por R$ 1,06 bilhão e incorporar uma rede formada por hospital, 20 centros clínicos e 13 unidades de análises clínicas, além de uma carteira com 175 mil beneficiários. Em março, o Notre Dame e a empresa de saúde Hapvida anunciaram a fusão de suas operações, formando um gigante com valor de mercado de R$ 110 bilhões.





Mercado de games tira o pé do acelerador

Depois da explosão de vendas em 2020 motivada pelos lockdowns em diversos países, o mercado de games aposta em um movimento de ajuste em 2021. A Activision Blizzard, responsável pelo game de guerra Call of Duty, prevê queda de 11% nas vendas no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. No setor como um todo, a previsão é de receitas de US$ 175,8 bilhões em 2021, um declínio 1% em relação a 2020. Se o dado se confirmar, será o primeiro recuo desde 2012.





Natura entra na onda do plástico reciclável

A gigante de cosméticos Natura sempre procurou associar a sua marca a causas ambientais. Agora, a nova investida da empresa diz respeito à reciclagem de materiais. A ideia é empregar, em um ano, 7 toneladas de plástico reciclável nas embalagens da linha de fragrâncias Kaiak Oceano, evitando que alcancem o destino mais comum: os mares. De acordo com o estudo “Breaking the Plastic Wave”, em 2040 o volume anual de plástico nos oceanos quase triplicará se medidas urgentes não forem tomadas.





RAPIDINHAS





As micro e pequenas empresas, as mais atingidas pela crise do novo coronavírus, sofreram para acessar crédito em 2020. De acordo com estudo do Sebrae, 63% dos pequenos negócios não conseguiram embolsar os recursos. Nem o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) resolveu o problema.





O Hotel Transamerica São Paulo, um dos mais tradicionais do país na área de eventos, anunciou ontem que paralisará suas operações ao público até dezembro. Com a pandemia sem trégua – e a queda significativa do movimento –, não faz sentido continuar de portas abertas. O Transamerica tem 400 apartamentos.





A Justiça francesa abriu um inesperado precedente contra o Google ao aplicar multa de 220 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) em um processo antitruste. Segundo os reguladores franceses, a empresa abusou de seu papel de liderança no setor de publicidade digital. Se a moda pega, o Google poderá enfrentar dificuldades praticamente no mundo inteiro.





A Caixa anunciou uma série de medidas para dar algum alívio aos clientes que possuem financiamento imobiliário. Entre eles, a redução de até 75% no valor das prestações por período determinado e a suspensão temporária do pagamento das parcelas para os beneficiários do auxílio emergencial ou seguro-desemprego.





R$ 46bilhões





é quanto o setor de energia solar trouxe em investimentos para o país em uma década, além de ter gerado 270 mil empregos. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).