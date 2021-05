Aérea promete voos para os Estados Unidos por cerca de R$ 2,5 mil

Eastern Airlines voará na rota Brasil/Estados Unidos com o Boeing 767-300ER, com 236 assentos em duas classes: econômica e econômica premium (foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP %u2013 03/4/20)



A companhia aérea americana Eastern Airlines, referência entre as empresas low-cost, definiu uma estratégia agressiva para o mercado brasileiro. A ideia é oferecer preços bem abaixo da média do mercado. Serão três destinos operados a partir de sua base no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, com preços em torno de US$ 480 (aproximadamente R$ 2,5 mil): Boston, Miami e Nova York, cidades que tradicionalmente recebem grande fluxo de brasileiros. Segundo a empresa, os voos começarão a operar no fim de junho. Se a demanda for alta – e a expectativa, claro, é que seja –, novas frequências semanais poderão ser adicionadas para lugares como São Francisco e Los Angeles. A Eastern (foto) voará com o Boeing 767-300ER, dotado de 236 assentos dispostos em duas classes (econômica e econômica premium). Com o avanço da vacinação no Brasil, o setor aéreo prevê forte retomada dos negócios a partir do segundo semestre.





Canabrava é impedida de vender combustíveis

A Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro abriu processo de cassação

da inscrição estadual da Álcool Química Canabrava, que está sediada no município de Campos dos Goitacazes. Entre as alegações está a prática de fraude fiscal. Com a decisão, a empresa está impedida de emitir notas fiscais e vender combustíveis. A Canabrava deve ao Fisco fluminense R$ 206,4 milhões e vende etanol no Rio através da distribuidora Paranapanema. No primeiro trimestre, sua participação de mercado chegou a 31%

Poderíamos, assim como outros governos, estar abrindo concursos públicos, colocando gente para dentro, para aparelharmos o Estado e termos bastante militantes trabalhando para nós no futuro. Não estamos pensando assim, estamos pensando nas gerações futuras Paulo Guedes, ministro da Economia



Sem Parar amplia parceria com Habib’s

O Sem Parar, líder no país em meios de pagamento automáticos, aproveita as mudanças de hábitos para ampliar as frentes de negócios. A empresa ampliará a rede credenciada de drive-thrus dos restaurantes Habib’s e Ragazzo que aceitam o sistema de pagamento. Serão 66 endereços em oito estados, além do Distrito Federal. No primeiro trimestre, outros 30 restaurantes aderiram à modalidade. Na pandemia, os sistemas de contactless (pagamento sem contato) podem evitar a contaminação.





Crédito imobiliário explode na pandemia

O mercado imobiliário não sabe o que é crise. No primeiro trimestre, o volume de financiamentos disparou 113% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Os números surpreenderam o mercado e são ainda mais impactantes considerando que o crédito já havido crescido 57,5% em 2020. De acordo com especialistas, a redução de juros é o principal fator para o aumento explosivo da demanda.





25%

é quanto deverá crescer o número de fusões e aquisições em 2021, segundo projeção da consultoria Alvarez & Marsal. O número expressa o apetite das empresas por novos negócios





