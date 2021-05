Cresce ameaça de boicote aos produtos brasileiros por questão ambiental

Desmatamento em grandes áreas devastam a floresta (foto: Fotototal/Divulgação - 19/3/20)



Por mais que integrantes do governo tratem a questão ambiental como algo desprezível, ela será determinante para a realização de negócios entre os países. Muito em breve, os grandes desmatadores serão alijados do comércio internacional – essa será a punição exigida por consumidores cada vez mais atentos às nações que desrespeitam o patrimônio verde do planeta. Nesse cenário, o Brasil está em risco. O desleixo com as florestas (foto) certamente cobrará um preço alto. Na verdade, a fatura já chegou. Ontem, grandes supermercados e produtores de alimentos europeus enviaram uma carta aberta ao Congresso brasileiro ameaçando boicotar produtos do país por causa de um projeto de regularização fundiária que, segundo os signatários, aumentaria o desmatamento da floresta amazônica. Entre os nomes que assinam os documentos constam gigantes como as redes varejistas britânicas Tesco e Marks & Spencer. Se o Brasil não abrir o olho – e proteger suas florestas – perderá rios de dinheiro.





NBA mira o Brasil

A NBA está cada vez mais interessada no mercado brasileiro. Nesta semana, a liga do basquete americano anunciou o lançamento de mais duas lojas oficiais no país, em Fortaleza e Porto Alegre. Com isso, e mais a megaloja que será aberta em São Paulo, serão doze unidades da NBA Store no Brasil, que se consolida como o terceiro maior mercado em varejo físico da marca fora dos Estados Unidos. Além disso, os americanos mantêm uma operação de vendas online em parceria com a Netshoes.





O melhor horário para pedir empréstimo

Vai pedir empréstimo? É melhor fazer isso logo cedo, pela manhã. Segundo estudo da Universidade de Cambridge, pedidos de crédito têm chances maiores de serem aprovados no começo do dia do que no meio da tarde. De acordo com os autores da pesquisa, que analisaram 26,5 mil requerimentos recebidos por um banco ao longo de um mês, no período da tarde os responsáveis por liberar os recursos estão cansados de tomar decisões muitas vezes difíceis e, para evitar problemas, tendem a dizer não.





Ataques à China incomodam empresários

Empresários de um grupo de WhatsApp ficaram indignados com mais uma declaração do presidente Bolsonaro. Ele disse, sem citar a China, que o coronavírus pode ter sido criado em laboratório como parte de uma “guerra química.” Tal suposição, ressalte-se, já foi refutada por pesquisadores sérios. “Isso é uma barbaridade”, escreveu, no WhatsApp, o presidente de uma seguradora. “Precisamos dos insumos e da vacina da China e o presidente vem com ataques de novo”, completou um consultor do varejo.





A BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, publicou nos últimos meses diversos relatórios recomendando que os investidores fiquem longe do Brasil. Agora a perspectiva mudou. “Estamos muito animados com o país, pelo menos no curto prazo”, disse Rick Rieder, chefe da área de alocação global da empresa.





Uma pesquisa publicada pela revista científica “Nature Aging” ressaltou por que é importante para empresas e países combater a emissão de poluentes. Segundo o estudo, a poluição do ar afeta drasticamente a cognição. Os pesquisadores perceberam que a maior presença no ambiente de partículas desse tipo piora a fluência verbal e a memória.





O balanço divulgado pela Apple traz, como sempre, resultados surpreendentes. As receitas geradas no último trimestre do ano pela divisão de iPads são maiores do que todas as vendas no mesmo período de companhias como Netflix e McDonald’s. Os iPads faturaram mais do que Spotify, Twitter, Shopify e Zoom juntos.





O Dia da Mães não terá impacto significativo no varejo. De acordo com estudo feito pela FecomercioSP, as vendas em maio deverão crescer apenas 2,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando as receitas haviam desabado 13,3% diante de 2019. Ou seja: nem com uma base comparativa fraca o setor apresentará bons resultados.





''O Paulo Guedes disse que fala muita besteira. Eu concordo com ele''





Alexandre Schwartsman, economista





US$ 467 bilhões

é quanto as chamadas FAAMG – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google – têm em caixa, segundo balanço divulgado nos últimos dias. O valor equivale a um terço do PIB brasileiro