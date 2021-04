Os primeiros voos da companhia aérea Ita

(foto: Facebook/Reprodução) "A meta é ampliar a frota para 10 aeronaves que deverão cobrir 17 destinos domésticos e realizar 3 mil voos por mês%u2019 "





A redução drástica das viagens aéreas nos últimos meses não foi suficiente para interromper os planos da Ita, companhia do Grupo Itapemirim, conhecido no país pelo transporte rodoviário. Nesta semana, a Ita realizará 14 voos de certificação entre cinco cidades brasileiras: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.



A ideia é operar comercialmente ainda no primeiro semestre do ano. Por ora, a empresa conta com apenas um Airbus A320, mas a meta é ampliar a frota para 10 aeronaves que deverão cobrir 17 destinos domésticos e realizar 3 mil voos por mês. Aos poucos, o setor aéreo começa a recuperar o fôlego.



Há alguns dias, a francesa Air France anunciou a retomada dos voos diretos entre Fortaleza e Paris, que estavam suspensos desde o ano passado devido à pandemia. Azul, Gol e Latam também projetam boa recuperação principalmente a partir do segundo semestre, quando mais brasileiros estiverem imunizados contra a COVID-19.





É surpreendente como os brasileiros estão abertos a novas tecnologias na área financeira. Lançado em novembro, o Pix, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, chegou a 181,8 milhões de chaves cadastradas – 174 milhões pertencem a pessoas físicas e 7,8 milhões a pessoas jurídicas.



A expectativa do BC era chegar a 20 milhões de chaves em seis meses, mas a marca foi alcançada em menos de sete dias. Até a semana passada, o tíquete médio das transações estava em R$ 778.





Pluto TV avança no Brasil





A Pluto TV, canal de streaming gratuito que concorre com Netflix e afins, avança no Brasil. A empresa não fornece números absolutos, mas diz que o total de usuários no país superou em 67% as metas estabelecidas para o ano. Com isso, o mercado brasileiro já é o terceiro mais importante do mundo para a plataforma, que está presente em 25 nações. Recentemente, a Pluto TV lançou mais três canais no Brasil, chegando agora a aproximadamente 39 opções. A meta é oferecer 50 canais até o fim do ano.





Um balanço feito pelo setor hoteleiro do Rio de Janeiro, o mais rentável do Brasil, mostra os efeitos perversos da crise do coronavírus. Em março de 2020, antes da pandemia, a ocupação dos hotéis cariocas era de 70%. Apenas um mês depois, em abril, o índice foi quase ao chão, para 5%.



Como o vírus não deu trégua, a situação não melhorou muito: em março de 2021, apenas 20% dos quartos de hotéis estavam ocupados. O prejuízo trazido pela pandemia foi imenso: R$ 1,6 bilhão, segundo a Hotéis Rio.

pequenas e médias empresas criaram lojas on-line na pandemia, segundo dados da plataforma especializada em e-commerce Nuvemshop. Na pandemia, firmas de qualquer porte foram obrigadas a ingressar na era digital

“O cinema ainda é pujante e prova disso está no fato que suas histórias fornecem o melhor conteúdo para os serviços de streaming”

David Rubin, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar. A entrega do prêmio mais conhecido do cinema será em 25 de abril





A britânica Jaguar relançou o Jaguar E-Type, modelo de enorme sucesso nos anos 60 – foi parceiro inseparável de personalidades como Brigitte Bardot e Steve McQueen – e considerado por muitos o carro mais bonito de todos os tempos. O veículo volta para comemorar os 60 anos de sua estreia no mercado, mas com tiragem limitada

E por falar em carros de luxo: no Brasil, o segmento passou longe da crise. A Porsche teve no ano passado o melhor desempenho de sua história, com o aumento de 35% das vendas no país. Em 2021, a marca que pertence à Volkswagen continuou com o pé no acelerador ao entregar no primeiro trimestre recordistas 830 carros.

Uma tendência surgida nos Estados Unidos na pandemia ganha força no Brasil: a produção de cosméticos em casa. A onda começou com blogueiras, chegou às celebridades e agora espalhou-se para os consumidores comuns. A ideia é usar ingredientes naturais e fazer o próprio óleo terapêutico e a própria maquiagem.

Uma projeção feita pelo Sebrae reforçou a importância de acelerar os programas de vacinação. Segundo o estudo, a imunização mais rápida faria com que 9,5 milhões de negócios retomassem as atividades plenamente até agosto, voltando assim as níveis pré-pandemia. O número equivale a 54% dos microempreendedores individuais e pequenas empresas do país.