A bolsa perdeu o encanto? A alta dos juros deve seduzir investidores

Com a pandemia de COVID-19 freando o preço das ações, menos contas em corretoras são abertas no país (foto: Miguel Schincariol/AFP - 29/10/18)





A expansão do mercado acionário brasileiro pode estar com os dias contados. Com a instabilidade econômica provocada pela pandemia, que tem freado o preço das ações, e a expectativa de alta de juros, que favorece a renda fixa, os investidores estão mais receosos. Em março, foram abertas 97 mil contas em corretoras brasileiras – é a primeira vez em mais de um ano que o número fica abaixo de 100 mil. Em janeiro de 2020, antes da escalada do coronavírus, foram abertas 135 mil contas. A queda do interesse dos investidores provocará estragos. Nos últimos dois anos, a renda variável virou febre no Brasil e até fez surgir um fervilhante mercado paralelo. Cursos de investimentos, escritórios especializados na produção de relatórios, casas de análise e gurus financeiros seduziram milhares de brasileiros. Muitos deles certamente imaginaram que ganhariam dinheiro fácil. Agora veio um duro choque de realidade.





“Fizemos tudo errado, do início ao fim”

A reativação da economia e o fim do isolamento social nos Estados Unidos e na Inglaterra – o que é resultado direto da vacinação em massa – tem provocado um misto de esperança e indignação entre os empresários brasileiros. “Sim, poderíamos estar vivenciando isso agora”, escreveu, em um grupo de WhatsApp, o fundador de um banco digital. “Fizemos tudo errado, do início ao fim”, rebateu um renomado advogado especializado em fusões e aquisições. “A economia poderia estar a mil agora”, completou.



LG abandona mercado de smartphones

Os números falam por si: US$ 4,4 bilhões de perdas operacionais nos últimos seis anos no segmento de smartphones. Isso explica a decisão da sul-coreana LG de desistir desse mercado, conforme anúncio feito ontem. Na década, a empresa viu sua participação no total de vendas de celulares cair de 6% para menos de 1%, o que se deve sobretudo ao avanço de concorrentes chineses, como Xiaomi e Realme. No Brasil, a LG tem uma fábrica em Taubaté (SP) com 400 funcionários.





R$ 10 bilhões

É quanto o governo espera arrecadar com a Infra Week, a série de leilões de aeroportos, portos e ferrovias que será realizada entre 7 e 9 de abril





"A nova onda da pandemia está mais forte, mas estamos mais experientes. Já temos o protocolos"

Paulo Guedes,

ministro da Economia e certamente uma das pessoas mais otimistas do Brasil





Delivery sem taxas

A empresa de tecnologia financeira Stone e o Delivery Much, aplicativo de entregas focado no interior do Brasil, lançaram um projeto inédito. Em abril, vão zerar as taxas de delivery em todo o país. Segundo as duas companhias, serão contemplados principalmente restaurantes, supermercados, pet shops e farmácias. A ideia, afirmam, é reduzir custos, potencializar vendas e acelerar a digitalização dos pequenos e médios negócios. No auge da crise do coronavírus, a ajuda certamente será oportuna.





Rapidinhas

A companhia aérea britânica British Airways lançou um projeto interessante: o delivery de comidas servidas na primeira classe. Funciona assim: o cliente pede o prato e recebe, em casa, exatamente o que é oferecido na classe superior das aeronaves. Por ora, a iniciativa está restrita ao Reino Unido. A ideia é engajar potenciais clientes.





Nem Fortnite nem GTA. O game mais vendido do mundo no momento é uma produção independente de cinco desenvolvedores suecos, sem nenhuma grande marca por trás do projeto. Chamado de Valheim, o jogo é baseado numa história viking e está há oito semanas consecutivas no topo, com 6 milhões de cópias vendidas.





A ferramenta Google Trends, que busca as expressões mais procuradas no buscador, identificou uma mudança curiosa nos Estados Unidos. Com a reabertura das atividades, as pessoas desejam se vestir melhor. As busca por itens como pijamas e moletons, campeões de vendas no isolamento social, foi substituída por salto alto e roupas elegantes.





O Carrefour está envolvido em uma enrascada. Um bug no site fez a rede anunciar produtos com descontos pra lá de generosos. Um smartphone Samsung Galaxy S20 que originalmente custa R$ 4,4 mil foi oferecido por R$ 419. Segundo o Procon, a empresa é obrigada a cumprir rigorosamente o que foi prometido.