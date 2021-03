Até que ponto o governo cederá à pressão dos caminhoneiros?

(foto: Sérgio Vale/Secom/Acre)

Não é preciso ser muito esperto para saber que, se você cede demais em uma negociação, ficará sempre à mercê das imposições de quem está do outro lado da mesa. Os caminhoneiros querem de todo jeito que o preço dos combustíveis caia. Primeiro, o governo oferece o aumento dos tributos sobre os bancos para zerar os impostos do diesel.



Não satisfeitos, os caminhoneiros sugerem agora que sejam cortados os benefícios de bebidas da Zona Franca de Manaus. Se não forem atendidos, eles ameaçam entrar em greve. Onde isso irá parar?



Admita-se que, no mundo ideal, a redução do preço da gasolina certamente traria benefícios para diversos setores, e aliviaria o peso da inflação.



Mas, convenhamos, estamos muito distantes de um cenário econômico minimamente equilibrado. Atacar segmentos específicos – bancos, fabricantes de refrigerantes ou quem quer que seja – apenas traz mais desequilíbrios e gera incertezas que aniquilam a já desgastada reputação brasileira. Não é preciso ser muito esperto para saber que, se você cede demais em uma negociação, ficará sempre à mercê dasde quem está do outro lado da mesa. Osquerem de todo jeito que o preço doscaia. Primeiro, o governo oferece o aumento dossobre os bancos para zerar os impostos do diesel.Não satisfeitos, os caminhoneiros sugerem agora que sejam cortados os benefícios de bebidas da Zona Franca de Manaus. Se não forem atendidos, eles ameaçam entrar em greve. Onde isso irá parar?Admita-se que, no mundo ideal, a redução do preço da gasolina certamente traria benefícios para diversos setores, e aliviaria o peso da inflação.Mas, convenhamos, estamos muito distantes de um cenário econômico minimamente equilibrado. Atacar segmentos específicos – bancos, fabricantes de refrigerantes ou quem quer que seja – apenas traz mais desequilíbrios e gera incertezas que aniquilam a já desgastada reputação brasileira.





WEG cria ônibus solar

A catarinense WEG, uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, criou um veículo que pode revolucionar a mobilidade: um ônibus movido a energia solar. Chamado de eBus, ele foi desenvolvido em parceira com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e é capaz de percorrer até 100 quilômetros sem uma gota de combustível. Por enquanto, o eBus circula apenas no câmpus da universidade para o transporte de alunos, professores e funcionários da instituição.





Para Disney, cinema nunca mais será o mesmo

O hábito de ir ao cinema pode ter mudado para sempre com a crise do coronavírus. A análise é de Bob Chapek, presidente da Disney que, ressalte-se, tem interesses na área. Apesar de ser responsável por sucessos de bilheteria, a empresa de Mickey quer valorizar seu serviço de streaming. “O consumidor está mais impaciente porque agora recebe títulos em casa”, disse o executivo. De fato, a crise é séria. Especialistas acham que a pandemia irá castigar os cinemas até o final do primeiro semestre.





''Falei há pouco com a minha gerente. Pedi um empréstimo para uma casa que vale quatro vezes o meu patrimônio, com juros de 3% ao ano e parcela que ultrapassaria mais da metade de meu ganho mensal. Ela riu'' Daniel Sousa, economista, ironizando a compra de uma mansão de R$ 6 milhões por Flávio Bolsonaro, filho do presidente







Mundo respira aliviado com programas de vacinação

O ritmo intenso de vacinação em diversos países começa a trazer boas perspectivas econômicas. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) informou que o movimento de cargas em janeiro superou os níveis pré-pandemia, o que é algo realmente surpreendente. No Reino Unido, o governo lançou um programa completo de reabertura da economia, o que deverá impulsionar o turismo. Enquanto isso, os dados da pandemia continuam alarmantes no Brasil.





R$ 10 bilhões

é quanto o Mercado Livre investirá no Brasil em 2021, valor equivalente a todos os aportes feitos nos últimos quatro anos. Os recursos serão destinados para logística (compra de caminhões, aviões e abertura de armazéns) e novos serviços financeiros





RAPIDINHAS