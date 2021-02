Contratações na indústria superam as demissões pela 1ª vez em 10 anos

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) da indústria atingiu 69%, maior percentual para o mês desde 2014 (foto: Leo Lira/Divulgação/FCA - 1/6/20)





A indústria brasileira alcançou um marco em janeiro: pela primeira vez em 10 anos, as contratações do setor superaram as demissões. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o índice que calcula o número de empregos ficou em 51,3 pontos – acima de 50 pontos indica geração de vagas e abaixo, queda. Foi também o sétimo mês consecutivo de alta do emprego industrial. Não é só. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) atingiu 69%, o maior percentual para o mês desde 2014 . Significa, portanto, que a indústria nacional está a todo o vapor? Não é bem assim. A produção industrial desacelerou em janeiro na comparação com dezembro e há muitas incertezas a respeito da velocidade da retomada econômica. Não custa lembrar: uma economia forte precisa, necessariamente, de uma indústria forte. Os números provam isso. A cada R$ 1 produzido na indústria, são gerados R$ 2,40 para a economia do país. Nenhum outro setor é tão eficiente nesse aspecto.





TAP adia voos que partem de Brasília

A companhia aérea portuguesa TAP adiou o retorno dos voos de Brasília para Lisboa. A previsão era operar normalmente em fevereiro, mas o aumento de casos de coronavírus no Brasil alterou os planos da empresa. Agora, se a pandemia der trégua, a ideia é que os voos retomem a partir de 7 de março. Em 2020, a TAP ficou cinco meses sem atividades no terminal brasiliense. O aumento de casos da COVID-19 trouxe certo desânimo ao setor aéreo, que esperava forte retomada em 2021.





''Trabalho remoto é uma aberração que vamos corrigir rapidamente''

David Solomon, presidente do banco americano Goldman Sachs





Dólar encarece a agricultura

A alta do dólar tem adicionado dificuldades à produção agrícola brasileira. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg), 90% da matéria-prima usada na fabricação de agroquímicos no Brasil é importada – portanto, está sujeita às variações da moeda americana. Com o dólar nas alturas, produzir soja, café, cana-de-açúcar e milho ficou mais caro. Mas, há o outro lado da moeda: os exportadores, por exemplo, não têm do que reclamar.





100 milhões de euros

É o valor estimado do passe do jogador norueguês Haaland, astro em ascensão no futebol mundial. Aos 20 anos, o atleta do Borussia Dortmund fez mais gols nessa idade do que Messi e Cristiano Ronaldo





HP mergulha no mercado de games

O mercado de videogames continua em forte expansão e gerando negócios rumorosos. Ontem, a tradicional companhia americana HP, conhecida pelas impressoras, anunciou a intenção de comprar a americana HyperX, que desenvolve acessórios para games, como headsets, teclados e microfones. Segundo estimativas, o negócio deverá girar em torno de US$ 425 milhões, algo como R$ 2,3 bilhões. Não é a primeira investida da HP no setor. A empresa é dona da marca Omen, especializada em notebooks para gamers.





A alemã Emma, empresa de colchões com faturamento global de 400 milhões de euros, colhe bons resultados no Brasil. No ano passado, sua receita líquida cresceu cerca de 2.000% no país. Uma das responsáveis pelo desempenho, diz a companhia, é a Box Bed, primeira cama box montável do mercado.





A Embraer entregou, pela primeira vez, um jato executivo Praetor 500 para um cliente brasileiro, cujo nome manteve em sigilo. Com boa reputação no mercado internacional, a aeronave é capaz de voar sem escalas de São Paulo para San Juan, em Porto Rico, ou de Natal a Lisboa, em Portugal. O modelo custa aproximadamente US$ 17 milhões.





Uma das maiores empresas de intercâmbio estudantil do mundo, a portuguesa Yourway Education abriu seu primeiro escritório no Brasil. Ele fica no Rio de Janeiro e foi inaugurado apesar da pandemia. A intenção da companhia é oferecer oportunidades de estudo principalmente na Europa, mas também na Austrália, Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia.





A Sotran, especializada em logística do agronegócio, reforçou a campanha “Black Safra”. Voltada para caminhoneiros, ela consiste em dar cashback (dinheiro de volta) para esse público. Quanto mais percursos o caminhoneiro realizar, mais dinheiro receberá. Em 2020, a empresa pagou R$ 4,8 milhões em cashback para os motoristas.