Os novos padrões de consumo da pandemia

Vendas de videogames estão entre os destaques em fase de isolamento social (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press %u2013 25/5/17)



O Itaú Unibanco realizou um estudo para identificar as mudanças de padrões de consumo durante a pandemia. Os resultados revelam, de fato, uma nova realidade. Segundo o levantamento, que considerou as compras feitas em 2020 com cartões de crédito e débito emitidos pelo banco, os gastos com transporte urbano e turismo caíram 37% e 44% na comparação com 2019, o que era de se esperar diante do isolamento social imposto pelas autoridades. Ao passar mais tempo em casa, as pessoas investiram em produtos para o lar. De acordo com o Itaú, as encomendas de itens de decoração e jardinagem avançaram 30%. O fechamento de clubes e academias de ginástica também resultou em novas formas de consumo. Em faturamento, as vendas de bicicleta cresceram surpreendentes 54% no ano passado, um recorde. Produtos da linha de entretimento, como games (foto), livros e instrumentos musicais, também apresentaram ótimo resultado, com alta de 40% das transações.





Apesar da crise, planos odontológicos avançam

O segmento de planos odontológicos chegou à marca de 27 milhões de beneficiários em 2020, um aumento de 4,66% em relação a 2019. O resultado surpreendeu. “Foi um crescimento expressivo em um ano bem difícil”, diz Roberto Cury, presidente do Sinog, entidade das empresas do setor. “Um fator que ajudou o segmento a se recuperar foi o aumento da preocupação com saúde, em função da COVID-19, que estimulou o crescimento dos planos médico-hospitalares em conjunto com os planos odontológicos.”





Projeto brasileiro de mobilidade é premiado em Londres

Um projeto brasileiro de mobilidade elétrica foi premiado em Londres, na Inglaterra. A Alsol Energias Renováveis, unidade do Grupo Energisa, foi a única empresa do país a vencer em duas categorias a 14ª edição do evento britânico Rushlight Awards. Um dos programas reconhecidos foi o MoovAlson, em que os veículos são totalmente abastecidos por energia solar. A Alson já implementou quatro pontos de recarga em Minas Gerais, sendo três em Uberlândia e um em Iraí de Minas.

Chamar o Estado de ineficiente é pleonasmo Salim Mattar, fundador da Localiza e ex-secretário de Desestatização do governo Bolsonaro



Ambev dará dinheiro a ambulantes

Algumas empresas continuam se mobilizando para socorrer profissionais afetados pela crise. Nesta semana, a Ambev lançou um auxílio financeiro para ambulantes que deixarão de trabalhar no carnaval de rua. O projeto prevê distribuir valores entre R$ 150 e 250. Para receber o benefício, o interessado deverá comprovar que foi ambulante oficial em carnavais passados e se cadastrar na Donus, a conta digital da Ambev. Com o cancelamento da festa, o consumo de cerveja em fevereiro deverá cair.





13%

é quanto poderão subir as tarifas de energia no Brasil em 2021, segundo estimativa de André Pepitone, diretor-geral da Aneel, a agência do setor









RAPIDINHAS





A UltraFast, sistema de entregas rápidas da Fast Shop, emplacou em Belo Horizonte. A cidade está entre as quatro do país com o maior número de encomendas despachadas em até duas horas. Entre 1º de dezembro e 18 de janeiro, foram realizadas 120 entregas na capital mineira pelo sistema. Desse total, 34% são fruto de parceria com a Uber.





A Vale entrega hoje três obras como medidas de compensação social para o município de Brumadinho. São duas creches e uma Unidade de Saúde da Família localizadas nas comunidades de Parque da Cachoeira e da Cohab. Segundo a empresa, a iniciativa gerou 130 empregos locais durante as obras e beneficiará 2 mil pessoas.





A 25 de Março, em São Paulo, região de comércio popular mais famosa do Brasil, sofreu com a crise do coronavírus. Segundo a Univinco, associação dos lojistas locais, pelo menos 20% dos estabelecimentos fecharam definitivamente as portas. Os que sobreviveram ainda estão longe de retomar os níveis de venda antes da pandemia.





Até o final de janeiro, as 33 lojas da Nespresso distribuídas nas principais cidades do país adotarão o PIX como meio de pagamento. A expectativa da empresa é converter até 70% das vendas para o sistema. As novas tecnologias chegaram com força ao mercado. Além do Pix, a Nespresso aderiu recentemente ao PayPal e Pic Pay.