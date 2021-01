Bancos vão ajudar no esforço de vacinação

Carlos Alexandre

Assim como ocorreu em outros momentos da pandemia, quando empresas se engajaram no combate ao novo coronavírus e ajudaram na produção de itens de prevenção e de tratamento de COVID-19, o setor financeiro decidiu se juntar ao esforço de convencimento pela vacinação contra a doença. Os bancos do país vão participar da campanha de vacinação, promovida pelo Ministério da Saúde. Nos canais de atendimento das instituições financeiras, será possível fazer o download do ConectSUS, aplicativo que reúne informações sobre carteira digital de vacinação e as diferentes etapas do processo de imunização. “Acreditamos que essa é uma inciativa importante para dar mais visibilidade a um tema de interesse e utilidade pública, contribuindo para a prevenção e proteção da saúde da população neste cenário complexo de pandemia”, comentou Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os bancos também vão estimular o respeito ao distanciamento social e medidas preventivas. Do início da pandemia até janeiro deste ano, as instituições financeiras doaram R$ 380,5 milhões à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ao Instituto Butantan, as duas instituições brasileiras já aprovadas para produção de vacinas no Brasil.









Deve haver ação global, resposta global e cooperação global”

Xi Jinping, presidente chinês, em discurso

no Fórum Econômico Mundial a favor

do multilateralismo, em especial neste momento de pandemia.





Saúde & Economia





O ministro da Economia, Paulo Guedes, também saiu em defesa da imunização. Entende que não é possível falar em retomada econômica sem considerar a saúde da população. “A vacinação em massa é decisiva e um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente”, disse. Falta combinar esse discurso com mais gente do governo federal.

Dividendos no BB

Com as ações ainda em baixa por conta da crise política que quase custou a demissão de André Brandão, o Banco do Brasil (BB) decidiu ampliar a distribuição de dividendos entre os seus acionistas. A ideia é que 35,29% do lucro líquido apurado em 2020 sejam distribuídos como dividendos e que esse percentual suba para 40% em 2021. A revisão da política de dividendos do BB Fato foi aprovada pelo Conselho de Administração do BB e consta em fato relevante divulgado ao mercado ontem.





Acelerados

O setor de transporte de cargas comemorou a inclusão dos profissionais no grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização, anunciada na semana passada. Essa medida, somada à isenção do imposto de importação sobre os pneus utilizados pelo segmento, é vista como mais um estímulo para recuperar o segmento de logística. “Esse é um reconhecimento da importância do trabalho que vem sendo desempenhado pelo setor, essencial para a manutenção das atividades de todo o país”, afirma o presidente da Confederação Nacional de Transporte, Vander Costa.





Desigualdade

O relatório “O Vírus da Desigualdade”, divulgado pela Oxfam, organização que trabalha pela redução da desigualdade global, informa que os 10 homens mais ricos do mundo tiveram um aumento de riqueza de US$ 540 bilhões com a pandemia, o equivalente a R$ 2,9 trilhões. Esse dinheiro, segundo a Oxfam, seria suficiente para pagar a imunização de toda a população do globo.













Doações solidárias

Apesar da concentração de renda em escala global na economia sob efeito da COVID-19, há quem se preocupe com ações solidárias. Em um relatório de outubro de 2020, o banco UBS informou que 209 bilionários destinaram um total equivalente a US$ 7,2 bilhões (R$ 40 bilhões) entre março e junho de 2020 no combate à doença. No mês passado, MacKenzie Scott, a ex-mulher de Jeff Bezos, anunciou que doou mais de US$ 4 bilhões (R$ 21,87 bilhões) para bancos de alimentos e fundos de ajuda emergencial em quatro meses. O cofundador do Twitter, Jack Dorsey, anunciou em abril que estava transferindo US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) para um fundo de combate à COVID-19.













Serviço ampliado

O Hospital Sírio-Libanês decidiu ampliar a atuação no mercado da saúde em Brasília. Essa semana, inaugura o Ambulatório de Atenção Primária para os beneficiários da Assefaz, na unidade da Fundação, na 506 Sul. A rede lança também seu espaço para consultas médicas para o público em geral no complexo Vitrium, na L2 Sul, onde já existe o Centro de Medicina Diagnóstica Sírio-Libanês. Com essas iniciativas, os serviços oferecidos pelo Sírio-Libanês em Brasília passam a ser 360º no campo da saúde: Atenção Primária à Saúde, consultas, diagnóstico, centros de oncologia e Hospital de alta complexidade.









Domingão

A saída do apresentador Fausto Silva (foto), após 30 anos à frente do Domingão do Faustão, abriu a especulação sobre quem comandará as tardes de domingo, conhecidas por fortíssimas ações de merchandising no programa da TV Globo. Luciano Huck, especialista nesse segmento da publicidade em TV, seria um nome. Mas há outros.