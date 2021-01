Como construir uma cultura corporativa em tempos de home office?

Pesquisa mostra que 93,5% dos profissionais desejam manter o home office pelo menos um dia da semana depois da pandemia (foto: Ina Fassbender/AFP)









O MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), uma das mais renomadas instituições de ensino do mundo, realizou uma ambiciosa pesquisa sobre o modelo de trabalho no pós-pandemia. Segundo o estudo, que entrevistou 1,4 mil profissionais de diversas áreas, 93,5% desejam manter o home office pelo menos um dia na semana. Em breve, ao que tudo indica, o trabalho a distância deixará de ser uma tendência para se tornar uma realidade irreversível. Isso é ótimo sob diversos aspectos, mas traz desafios em outros. A construção de uma cultura corporativa deve-se sobretudo ao relacionamento entre as equipes, à troca diária entre chefes e subordinados, aos acertos – e erros, ressalte-se – compartilhados. Como fazer isso se as pessoas estão separadas? Como criar redes colaborativas permanentes se cada profissional está em seu próprio canto? A tecnologia encurta caminhos e é forte aliada, mas não traz respostas para tudo. Esse é um desafio que as empresas terão de superar.





Mercado Bitcoin vai investir R$ 200 milhões

O Mercado Bitcoin, maior empresa de negociação de moedas digitais da América Latina, investirá R$ 200 milhões em 2021 para expandir a atuação internacional. Os negócios prosperaram com a tremenda valorização do Bitcoin nos últimos meses. Em 2020, a companhia atingiu a marca de 2,2 milhões de clientes e as operações realizadas na plataforma movimentaram R$ 6,4 bilhões. A meta é encerrar 2021 com 3 milhões de clientes cadastrados. Segundo fontes, a abertura de capital também está no horizonte.

Nada na vida é tão sério quanto parece quando você pensa sobre isso Daniel Kahneman, psicólogo israelense e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2002



Emprego aumenta na indústria

Nem tudo é tragédia na área econômica. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostrou que os níveis de emprego no setor fabril (foto) avançaram em dezembro. É a primeira vez em dez anos que as vagas formais aumentaram no mês. Mesmo assim, não há muito o que comemorar. Também em dezembro, a produção industrial caiu, o que encerrou uma sequência de seis meses de crescimento. Segundo o mercado, há sinais de desaceleração no início de 2021.





Crédito avança no país

Uma projeção feita pela Febraban, a federação de bancos, indica que o crédito cresceu 15,4% em 2020. Se o dado se confirmar – o resultado final será divulgado no dia 28 pelo Banco Central –, representará o maior avanço desde 2012, quando a alta chegou a 16,4%. Segundo especialistas, o crédito foi usado principalmente para aliviar as perdas da pandemia. Outra pesquisa, desta vez da Sebrae, mostrou que os empréstimos para pequenas empresas, as mais atingidas pela crise, subiram 35% em 2020.





1,1%

foi quanto cresceu a atividade econômica em novembro em relação a outubro de 2020, segundo o Monitor do PIB divulgado pela Fundação Getulio Vargas. Para a FGV, trata-se de um sinal importante da retomada





