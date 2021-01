Centenária e sustentável

(foto: GLÁUCIA RODRIGUES/DIVULGAÇÃO - 14/9/16)





A Gerdau (foto), que completou 120 anos no último sábado e é uma das mais longevas representantes da indústria nacional, definiu como um de seus focos o compromisso com a sustentabilidade. Recentemente, a companhia, fundada em Porto Alegre em 1901, passou a ser a única do setor brasileiro de siderurgia e metalurgia a compor a carteira do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da B3, que reúne companhias comprometidas com a gestão responsável dos gases do efeito estufa.





STF pode mudar regras para patentes



Enquanto vários países discutem a suspensão de patentes e outros instrumentos de propriedade intelectual para o combate ao coronavírus, o STF pode mudar as regras do jogo no Brasil. Uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República, que será julgada em maio, questiona a possibilidade prevista na Lei de Propriedade Intelectual para a extensão do prazo de patentes para além dos 20 anos fixados em lei. O principal setor afetado é o farmacêutico. Segundo dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), 96% das patentes de medicamentos concedidas no Brasil entre 2000 e 2016 tiveram prorrogação do prazo para até 30 anos. Atualmente, há no país cerca de 60 medicamentos com patentes estendidas. A maior parte são biofármacos. Um estudo da GO Associados indicou que o SUS economizaria R$ 3 bilhões sem a expansão do prazo das patentes de remédios por mais de 20 anos. O valor seria suficiente para pagar 14,3 mil respiradores e 1,3 milhão de diárias de leitos de UTI.





Rede 4G avança em Minas

Após conectar as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo com o 4G, a TIM mira Minas Gerais. Até o fim do mês, a operadora terá ativado a tecnologia em 218 cidades do estado. “Nosso objetivo é atingir 100% de cobertura 4G em Minas até 2023”, afirma Daniel Soares de Oliveira, diretor comercial da Regional Sudeste da TIM. “Seguimos investindo em infraestrutura de rede para atender cidades mais isoladas.” Atualmente, a operadora está presente em 584 das 853 cidades mineiras.





''Sem o fardo de um escritório que você precisa visitar todos os dias, morar em lugares caros torna-se menos atraente. Ou seja, uma casa maior, em uma cidade menor, passa a ser muito mais interessante''





Bill Gates, fundador da Microsoft, ao analisar as transformações provocadas pelo home office





Agronegócio teme sanções internacionais



É cada vez maior a preocupação do agronegócio brasileiro com possíveis sanções internacionais. Importantes produtores acham que o governo Bolsonaro tem feito pouco para defender os interesses do país na área. “Colou no exterior a ideia de que somos desleixados com o meio ambiente, o que não é verdade”, diz um grande fazendeiro de soja. “O país precisa mudar essa imagem.” O temor é que a União Europeia lidere um movimento pela suspensão da compra de produtos brasileiros.





78%

das transações bancárias no Brasil já são realizadas por meio do Pix. Lançado há apenas dois meses, o novo sistema de pagamentos do Banco Central avança por uma simples razão: o custo menor para os bancos





Rapidinhas





O grande temor dos investidores é se deparar com bolhas financeiras – expressa para designar ativos negociados acima de seu valor real. Um estudo realizado pelo banco alemão Deutsche identificou algumas bolhas perigosas. Duas delas são estrelas dos novos tempos: a moeda virtual bitcoin e a fabricante de carros Tesla.





Nos últimos 10 meses, o bitcoin viu sua cotação disparar 800%. No mesmo período, as ações da Tesla valorizaram 550%. Atualmente, a empresa de Elon Musk é avaliada em US$ 800 bilhões, o que fez de seu fundador o homem mais rico do mundo. Até quando isso irá durar? Não muito, diz o Deutsche.





Os carros elétricos são um dos chamarizes da Stellantis, empresa resultante da fusão entre a Fiat Chrysler e a PSA, dona da Peugeot e Citröen. Até o fim do ano, a empresa pretende colocar no mercado 39 veículos híbridos, alguns deles 100% elétricos. Nenhuma outra montadora estabeleceu meta tão ambiciosa.





Não é só no Brasil que a Ford enfrenta obstáculos. As fábricas na Alemanha suspenderam as atividades por um motivo aparentemente prosaico: a falta de chips usados em sistemas de assistência ao motorista e controle de navegação. Segundo a empresa, seus carros utilizam, em média, 100 dos tais chips. A previsão é que a situação se normalize apenas em meados de fevereiro.