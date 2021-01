Agenda do governo torna o projeto liberal uma miragem

(foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado %u2013 1/8/20)





Cadê o liberalismo econômico?





O prometido projeto liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, é uma miragem cada vez mais distante. As privatizações não saíram do papel – e, ressalte-se, dificilmente ocorrerão neste mandato –, há sinais inequívocos de ingerência política nas estatais, e as decisões importantes para a vida financeira nacional quase sempre são pautadas por interesses eleitoreiros. Nesta semana, o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, correu o risco de perder o emprego porque a instituição revelou um plano para fechar agências e se ajustar à nova era, exatamente como os concorrentes privados fazem. Seu antecessor, o economista Rubem Novaes, deixou o posto em junho porque cometeu a heresia de defender a privatização da instituição. Não é só. As reformas patinam e agora o fantasma do aumento de impostos para socorrer os cofres públicos volta a rondar Brasília. Isso não é e nunca foi liberalismo econômico.





Startup Buser investirá R$ 100 milhões em Minas Gerais





A startup de tecnologia Buser vai investir cerca de R$ 100 milhões em Minas Gerais em 2021. O anúncio veio após decreto do governo do estado que, na prática, libera a circulação de ônibus fretados via aplicativos colaborativos. A Buser é conhecida no país como a Uber dos ônibus, promovendo viagens de mais de 15 mil pessoas por dia. “Essa é uma maneira de retribuirmos Minas Gerais, fomentando a economia e contribuindo com a geração de emprego e renda, tão necessárias”, afirmou Marcelo Abritta, um dos fundadores da companhia.





Tragédia em Manaus assusta empresários





Empresários importantes que integram um grupo de WhatsApp elevaram o tom ontem contra o governo Bolsonaro. A falta de oxigênio para pacientes com COVID-19 internados nos hospitais federais de Manaus é uma tragédia que, na avaliação deles, poderia facilmente ter sido evitada. “O oxigênio acabou da noite para o dia? Como o Ministério da Saúde não faz uma checagem, um balanço nos hospitais para ter conhecimento da situação?”, pergunta o presidente de uma companhia do ramo de transporte.









Mais turbulência no setor aéreo





A esperada retomada do setor aéreo mundial no início do ano provavelmente não ocorrerá. A avaliação é da International Air Transport Association (Iata). “Embora ainda acreditemos que as companhias aéreas terão fluxos de caixa positivos em 2021, as previsões de curto prazo são sombrias”, disse Alexandre de Juniac, diretor-geral da entidade. “Em vez de um aumento para o período de férias, recebemos mais restrições. As consequências serão graves.”









Rapidinhas





A indústria de TVs não para de se reinventar. A sul-coreana LG apresentou na Consumer Electronics Show 2021, realizada em Las Vegas, a TV OLED transparente. Como é inteiramente de vidro, ela permite diversas aplicações – em restaurantes, janelas de trem e metrô. A expectativa é que a novidade chegue às lojas a partir do ano que vem.





As fitas cassetes, fenômeno musical nos anos 70 e 80, estão de volta ao jogo. No ano passado, as vendas globais dobraram em relação a 2019, chegando ao maior volume desde 2003. O movimento nostálgico repete o que ocorreu com o vinil pouco tempo atrás. Depois de sumir do mercado, eles acabaram se tornando objeto de culto.





A intenção de consumo das famílias brasileiras mantém a trajetória de recuperação. É isso o que mostra levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em janeiro, o indicador subiu 0,7% em relação ao mês anterior. Foi a quinta alta consecutiva captada pela pesquisa da entidade.





Os pedidos de falência subiram 12,7% em 2020 na comparação com 2019, segundo levantamento feito pela Boa Vista. Considerando dados apenas de dezembro, o resultado é ainda pior: os pedidos subiram 38% em relação a um ano atrás. Os números preocupantes são resultado sobretudo da pandemia do coronavírus.









“Abrace atribuições difíceis. Ninguém nota quando você faz uma tarefa fácil”

Indra Nooyi, presidente mundial da PepsiCo de 2006 a 2018









154%

foi quanto cresceram as vendas do comércio eletrônico brasileiro no Natal de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. O dado é da Mastercard