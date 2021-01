Vacinas contra a COVID-19: governo brasileiro ainda tropeça na estratégia de imunização (foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

O silêncio ensurdecedor de parte do mercado financeiro e do empresariado sobre a incapacidade do governo brasileiro de preparar uma estratégia nacional de vacinação contra o coronavírus é a prova definitiva da cegueira que ataca o país. Justamente eles, que deveriam se preocupar com a retomada imediata da atividade econômica, se recusam a enxergar algo que não seja a defesa de tudo – sim, tudo – que o presidente Bolsonaro faz e diz. Não importa se vidas serão perdidas, não importa se a economia fraquejar. O que interessa, na lógica torta dessas pessoas, é colocar o presidente acima do país. Qual é o sentido disso? Sem vacina, ressalte-se, não haverá retomada, e sem retomada desaparecem os empregos, o consumo e os investimentos. Existe muita gente séria no país que deveria sair do anonimato e pressionar o governo para que a vacina saia já. Estamos atrasados e a fúria do coronavírus precisa ser contida.

Em 2021, a consolidação do e-commerce

As vendas de Natal nas lojas físicas e on-line caíram 1,8% na comparação com o mesmo período de 2019, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Durante todo o ano de 2020, os negócios avançaram 15,5%. De acordo com Gabriel Lima, CEO da consultoria Enext, os consumidores foram cautelosos, preferindo comprar menos e poupar mais: “O principal fator que impactou o varejo físico foi a restrição de circulação”. Lima confia na retomada em 2021. “Será o ano de consolidação do e-commerce”.

Mercado de olho no carbono

Com 62 ações de 58 empresas, a B3, a bolsa de valores, divulgou a nova carteira baseada no Índice Carbono Eficiente (ICO2). O número de companhias é 132% maior em relação à lista do ano passado, que tinha 26 ações de 25 empresas. A TIM é uma das novatas que se declaram comprometidas com questões ambientais, sociais e de governança — sigla ESG, em inglês, que vem ganhando força no mercado. Recentemente, a operadora anunciou a meta de instalar 60 usinas de energia renovável até o fim de 2021.





75%

foi quanto caiu o tráfego internacional de turistas em 2020 na comparação com o ano anterior, segundo a WTO (Organização Mundial do Turismo). O setor perdeu US$ 1 trilhão e voltou aos níveis da década de 1990





As ambições financeiras dos brasileiros

(foto: Odd Andersen/AFP) O Google realizou uma pesquisa para descobrir qual é o principal objetivo financeiro dos brasileiros. Para 41% dos entrevistados, “dar um futuro melhor para a família” é a maior aspiração, seguida de “viajar e conhecer novos lugares” (32%) e “investir na carreira ou no próprio negócio” (29%). Completam a lista “garantir a educação dos filhos” (28%), “construir um patrimônio” (26%) e “comprar um imóvel ou carro” (24%). Para atingir os objetivos, 26% pretendem mudar hábitos e economizar.

RAPIDINHAS

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press %u2013 22/1/18) >> O setor aéreo contabiliza as perdas provocadas pela pandemia do coronavírus. Na Gol, a demanda por passagens caiu 52% no ano passado – é o maior recuo da história da companhia. A turbulência, porém, parece ter ficado para trás. No último trimestre de 2020, a Gol já estava com 53% de suas operações normalizadas. Na TAM, o índice foi de 48%





>> Ainda no setor aéreo: o aeroporto internacional de Confins, em Belo Horizonte, começou 2021 em alta, operando com aproximadamente 80% da capacidade pré-pandemia. Atualmente, Confins oferece voos para 37 destinos, um pouco abaixo das 45 rotas disponíveis um ano atrás. A recuperação é observada em todos os aeroportos.





>> Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre os efeitos da pandemia nos salários constatou que, em novembro, os profissionais autônomos foram os mais atingidos: eles receberam 85,4% do habitual. Já os rendimentos médios efetivos da população empregada corresponderam a 93,7% da renda regular.





>> Após três quedas seguidas, o número de brasileiros com dívidas aumentou em dezembro, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O levantamento mostra que 66,3% dos consumidores estão endividados, uma alta de 0,3% em relação a novembro.