Brasileira Stone brilha na carteira de Buffett

(foto: Johannes EISELE/AFP)





A Stone, empresa brasileira de pagamentos, foi um dos destaques da carteira de investimentos do bilionário Warren Buffett (foto) em 2020. As ações da Stone listadas na Nasdaq, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, subiram 110% no ano passado, passando de US$ 40 para US$ 84. Trata-se, de fato, de um desempenho extraordinário: foi o segundo melhor resultado entre as 40 empresas que compõem o portfólio da Berkshire Hathaway, a holding de Buffett. A Stone só perdeu para a companhia de armazenagem de dados em nuvem Snowflake (alta de 134,5%) e ficou à frente de Apple (81%) e Amazon (76%). Criada em 2012 no Rio de Janeiro, a Stone abriu o capital na Nasdaq em 2018, quando atraiu a atenção do guru americano. Desde então, seu valor de mercado multiplicou por quatro! , alcançando R$ 115 bilhões. A Berkshire chegou a deter 11,3% do capital da fintech brasileira, mas a fatia seria reduzida para os atuais 6,3%.





PetroRio foi a surpresa da Bolsa em 2020





Uma das surpresas da Bolsa de Valores em 2020 foi o desempenho da petroleira carioca PetroRio. As ações da empresa dispararam 112% no ano – o Ibovespa, o principal índice da B3, subiu 3%. O interessante é que o período foi marcado por dificuldades como a guerra de preços entre integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a expressiva queda da demanda durante a pandemia. Segundo analistas, a PetroRio foi impulsionada pela entrada no pré-sal.





Mercado financeiro fechado com Bolsonaro





Não é fácil a vida dos gestores de investimentos. Uma das estrelas do mercado brasileiro nos últimos anos, Henrique Bredda viu um de seus fundos cair 46% no ano. Foi o suficiente para o gestor receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais, algumas delas acusando-o de gastar energia demais na defesa do governo Bolsonaro. Bredda, de fato, é um admirador do presidente, mas isso não é exclusividade sua: boa parte do mercado financeiro continua a ter Bolsonaro como ídolo.





Home office alimenta sonho de morar no interior

(foto: Janey)



Por mais que algumas empresas relutem em adotar o home office definitivamente, o trabalho remoto é uma realidade que veio para ficar. O efeito imediato da mudança é o desejo de morar longe da balbúrdia – e dos preços caros – dos grandes centros. Segundo dados da OLX, plataforma de compra e venda online, a procura por terrenos, sítios e fazendas no Brasil cresceu 52% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. A tendência é visível em todas as regiões brasileiras.





Rapidinhas





As startups do Cubo Itaú, hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico, receberam em 2020 cerca de R$ 1 bilhão em investimentos. Um dos destaques da temporada foi a plataforma de comunicação digital Take Blip, que captou em outubro US$ 100 milhões. Os setores de educação, finanças e saúde foram os que geraram mais negócios em 2020.





A quarentena durante a pandemia estimulou as contratações dos serviços de Assistência 24 horas, que bancam a mão de obra usada para reparos emergenciais em imóveis (problemas hidráulicos e elétricos, entre outros). De janeiro e outubro, as contratações aumentaram 152% sobre o mesmo período de 2019, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras.





A plataforma Parceiro da Construção, iniciativa do Grupo Saint-Gobain (dono de marcas como Quartzolit e Brasilit), começa 2021 com uma série de cursos e webinars voltados para profissionais da construção civil. Já são 21 eventos agendados, que debaterão temas como o uso de materiais e estratégias de vendas e marketing.





O governo do Reino Unido descobriu, depois de longa investigação, que centenas de empresas britânicas não pagam o salário mínimo aos trabalhadores. O caso mais surpreendente é o da rede de supermercados Tesco, uma das maiores da Inglaterra, que ludibriou 78.199 colaboradores entre 2016 e 2018.





63%

dos pequenos empresários pretendem investir em 2021, segundo pesquisa feita pelo Sebrae com 6.138 empreendedores de todos os estados e do Distrito Federal





''O consumidor de hoje quer muito mais do que um produto: ele procura saber como a empresa está inserida na realidade social e o que ela faz pelo país''





Miguel Krigsner, fundador e presidente do conselho do Grupo Boticário