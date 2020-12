E-commerce dá um salto, mas falta incluir produtos perecíveis

(foto: VICENZO PINTO/AFP %u2013 5/11/20)





comércio eletrônico é mesmo um caminho sem volta. Segundo levantamento realizado pela empresa de cartões Mastercard, as transações saltaram 87% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2019.



Apesar do crescimento das vendas digitais em praticamente todos os ramos de atividade, ainda há um desafio colocado diante das empresas: as vendas de produtos perecíveis.



Os supermercados têm apresentando resultados consistentes, mas, em geral, eles são gerados por itens que não estragam.



E-commerce 2: vendas crescem, e problemas também

O crescimento do comércio eletrônico é um dos marcos de 2020, mas o avanço desenfreado trouxe problemas. Segundo o estudo Webshoppers, realizado pela plataforma Ebitnielsen|, o consumidor tem esperado, em média, 12 dias para receber o produto. Em 2019, eram dez dias. As regiões Norte e Nordeste, que enfrentam gargalos de logística, têm os prazos mais longos. Estima-se que, até o final de 2021, as transações pelo e-commerce respondam por 15% das vendas totais do varejo. O índice atual é de 12%.





Copa Airlines volta a Belo Horizonte

A companhia aérea panamenha Copa Airlines voltará a operar em Belo Horizonte a partir de domingo, 6 de dezembro. Inicialmente, serão três frequências semanais do Aeroporto Internacional de Confins para o Aeroporto Internacional de Tocumen, nos arredores da cidade do Panamá. A capital mineira será a quarta a receber voos da empresa após o reinício das atividades no Brasil. O otimismo do setor aéreo está em alta. Espera-se que, até o final do mês, 80% dos voos sejam retomados.





Brasileiros não poupam para a aposentadoria

A gestora de recursos Schroders realizou um estudo sobre as finanças dos brasileiros. De acordo com o levantamento, um terço dos pesquisados acredita que não terá renda suficiente para bancar seu padrão de vida durante a pandemia. O resultado preocupa e mostra como a maioria das pessoas – mesmo aquelas com bom nível de renda – têm dificuldade para poupar. Pensar no amanhã é indispensável. Sem um projeto financeiro adequado, o futuro tende a ser mais nebuloso.





Rapidinhas

A primeira unidade da rede de conveniência mexicana Oxxo foi inaugurada em Campinas (SP). Fruto de parceria entre a brasileira Raízen e a mexicana Femsa, a Oxxo tem planos ambiciosos para o país, com a previsão de inaugurar outras cinco unidades até dezembro, todas em Campinas. A Raízen opera atualmente lojas de conveniência na rede de postos Shell.





O ano foi difícil para as lojas físicas, mas o surpreendente é que, em alguns casos, o cenário já foi pior. Em 2020, 8,3 mil estabelecimentos fecharam as portas no varejo americano, sendo que boa parte deles não resistiu à crise do coronavírus. Apesar do número elevado, o recorde foi registrado em 2019, quando 9,3 mil lojas sumiram do mapa.





A Tim aprovou o home office definitivo para 2 mil funcionários. Duas razões foram determinantes: o comprovado aumento da produtividade do trabalho remoto e a redução de custos. Segundo uma pesquisa interna, 98% dos colaboradores da empresa gostariam de trabalhar em casa pelo menos uma vez por semana.





A General Motors vai lançar um novo Programa de Demissão Voluntária (PDV) em sua unidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A ideia é cortar aproximadamente 500 vagas. Desta vez, o PDV é destinado para profissionais com problemas de saúde ou que tenham capacidade laboral reduzida.





13,5%

foi quanto cresceram vendas de imóveis em setembro na comparação com o mesmo mês de 2019, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Foi o melhor resultado desde maio de 2014







''É muito bom ser um idealista, mas você deve estar preparado para ser mal compreendido'' Mark Zuckerberg, fundador do Facebook