Brasileiro se vê mais conectado e solidário com efeito pandemia

O “novo normal”, expressão que ganhou força nos últimos meses, ainda é uma incógnita, mas algumas mudanças de comportamento provocadas pela COVID-19 vieram para ficar. O brasileiro sai da pandemia mais conectado, mais aberto às soluções digitais, com um novo padrão de higiene e, sobretudo, mais solidário e ressignificando as relações pessoais. É isso o que mostra uma inédita pesquisa do Instituto Locomotiva. Segundo o levantamento, 64% dos entrevistados se dizem mais abertos à tecnologia e 63% afirmaram que a conectividade entre as pessoas aumentará. A preocupação com a higiene é visível: sete em cada dez brasileiros estão atentos à questão. O maior destaque, porém, diz respeito a aspectos afetivos: 59% acreditam que seremos mais solidários, e 99% pretendem continuar cuidando dos que gostam depois da pandemia. “Os dados revelam a construção do novo normal”, diz Renato Meirelles, presidente do Locomotiva. “Experimentamos um grande freio de arrumação civilizatório. Vem coisa boa aí”.





Pesquisa 2: Home office e ações digitais ganham espaço nas empresas

A consultoria PWC realizou um estudo mundial sobre as mudanças que as empresas farão para fortalecer os negócios no pós-pandemia. Entre junho e julho, a pesquisa CEO Panel Survey – How Business Can Emerge Stronger entrevistou 699 líderes empresariais em 67 países. Os resultados, inéditos no Brasil, são interessantes. Segundo o levantamento, 54% dos CEOS acreditam que o trabalho remoto veio para ficar, e outros 24% declararam que planejam tornar suas companhias mais digitais e virtuais.





A debandada na Zona Franca de Manaus

A Zona Franca de Manaus, um dos polos industriais mais importantes do Brasil, vive uma debandada de empresas. Anunciada na semana passada, a saída da Sony reforça o movimento: companhias de eletrônicos como Gradiente, Nokia e Philips também desistiram de atuar na área de livre comércio. Uma das razões é a reforma tributária, que pode afetar os incentivos fiscais. Atualmente, 500 empresas produzem na Zona Franca, gerando 90 mil empregos. No ano passado, o faturamento local foi de R$ 90 bilhões.





Huawei vai fornecer tecnologia para usina solar brasileira

A chinesa Huawei, que anda às turras com o governo americano, vai fornecer tecnologia para a maior usina solar do Brasil. A empresa fechou pareceria com o grupo Rio Alto para a ampliação do Complexo Solar de Coremas, na Paraíba. A solução proposta pela Huawei promete reduzir em até 5% o custo da energia gerada nas cinco usinas que compõem o complexo. Segundo a gigante chinesa, a iniciativa representa um passo importante para a integração da inteligência artificial aos módulos solares.





Rapidinhas

Nestes tempos de agressões à natureza, é preciso reconhecer as ações de algumas empresas em prol do meio ambiente. A fabricante de produtos de higiene e limpeza Ypê, que em novembro completa 70 anos no mercado brasileiro, comemora a marca de 1 milhão de árvores plantadas em 12 municípios do interior de São Paulo.

A iniciativa é fruto de parceria iniciada em 2007 com a Fundação SOS Mata Atlântica. Segundo a Ypê, o projeto contempla 400 hectares, que são equivalentes a cerca de 400 campos de futebol. Em 2020, foram plantadas 150 mil mudas de 100 espécies nativas da Mata Atlântica. Em tempo: hoje se comemora o Dia da Árvore.

A nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) obriga as empresas a criar um ambiente propício à segurança de suas informações. A análise é de Walmir Freitas, diretor de Cyber Risk da Kroll: “Elas devem reforçar todos os dias com os colaboradores as orientações da lei, além de estimular mecanismos de comunicação sobre o uso dos dados.”

A Uber se associou à plataforma de serviços financeiros Digio para oferecer empréstimos aos motoristas. A ideia é oferecer valores entre R$ 1 mil e R$ 5 mil para os profissionais mais ativos ou que tenham boa pontuação entre os clientes. Segundo a Uber, os créditos serão concedidos com juros abaixo do mercado.





2,9 milhões

de investidores individuais operam na Bolsa de Valores de São Paulo. Há dois anos, eram 800 mil