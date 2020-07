Secretário especial Salim Mattar diz que governo não vai aumentar impostos

(foto: Reprodução da Internet)





Salim Mattar diz que governo não vai aumentar impostos





O secretário especial de Desestatização e Desinvestimentos, Salim Mattar, garantiu em debate virtual realizado ontem que o governo não pretende elevar a carga tributária. “Aumento de imposto não é a solução”, disse. “Isso seria uma irresponsabilidade.” Salim chamou a atenção pelo otimismo. “A economia já apresenta sinais de retomada: os juros estão baixos, a Bolsa mostra forte recuperação, o crédito está chegando na economia real, a construção civil está contratando e temos ainda o auxílio emergencial, que favoreceu as vendas no varejo”, disse. O secretário citou dois programas de governo que considera fundamentais para destravar a economia: a carteira de trabalho verde e amarela, que desonera empregadores, e o plano Renda Brasil, que deverá ser uma espécie de Imposto de Renda negativo “com rampa de ascensão social”. De fato, o humor do setor produtivo parece ter melhorado nos últimos dias, o que certamente é resultado da calmaria na política.





Todos querem ser startups









(foto: Riachuelo/Divulgação (eec41102))

O mundo corporativo é cheio de truques para impressionar o mercado. Agora, qualquer novo negócio é chamado de startup. Teoricamente, o termo deveria ser usado por empresas iniciantes com características inovadoras. A maioria dos empreendedores, porém, ignora essa premissa. “O termo startup está banalizado”, diz o consultor especializado em marcas Eduardo Tancins ky. “O empresário ganha um CNPJ e, mesmo se o projeto não tiver nada de diferente, diz que criou uma startup”.





Riachuelo aposta em rápida recuperação





Os primeiros resultados das lojas reabertas pela Riachuelo mostram que a recuperação pode ser rápida. As unidades de Belém (PA), Manaus (AM) e São Luís (MA) faturaram em junho mais do que no mesmo mês do ano passado. A empresa estuda manter iniciativas que deram certo na pandemia, como as vendas nas redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp, que mobilizaram 40 mil funcionários. Apesar do esforço, a Riachuelo deixou de faturar R$ 2 bilhões nos 100 dias que suas lojas permaneceram fechadas.





Demanda por voos cai, mas turbulência já foi maior





A crise é feia no setor aéreo, mas tudo indica que o pior ficou para trás. Em junho, a demanda por voos domésticos caiu 85% diante do mesmo mês de 2019, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os números já foram mais sombrios. Em abril, a queda foi de 93% na comparação anual. Em maio, de 91%. Mesmo assim, é inegável que as companhias aéreas têm um horizonte turbulento pela frente. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), o setor perderá US$ 84 bilhões em 2020.









RAPIDINHAS





A Rhodia, uma das maiores indústrias químicas do mundo, criou no Brasil um fio de poliamida que, segundo a companhia, possui propriedades antivirais e antibacterianas. A substância pode ser aplicada em roupas ou bancos de veículos, na forma de capas protetoras. Fabricado no Brasil, o tecido está sendo exportado para a Itália.





O mundo dos esportes contabiliza os prejuízos causados pela crise do coronavírus. A Premier League, primeira divisão do futebol inglês, perdeu um bilhão de libras por causa da paralisação dos jogos. Uma das saídas encontradas pelos dirigentes foi fechar parcerias com fabricantes de videogames para o uso das imagens dos jogadores e times.





Por determinação da ANP, a partir de 3 agosto, a gasolina vendida no país mudará o seu índice de octanagem (capacidade de resistir à queima do combustível dentro do motor). Com isso, o rendimento dos veículos melhora. Essa é a boa notícia. A má é que, segundo especialistas, o preço da gasolina subirá.





O Grupo SAEA, formado pelo Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia, e Mendel e São José, em São Paulo, firmou um acordo com o Hospital Albert Einstein para a definição dos protocolos médicos no retorno às aulas. Uma equipe do Einstein fará hoje uma visita às instalações do Colégio Agostiniano.





(foto: Jiji Press/AFP)







US$ 74 mil

é quanto custa o cão robô Spot, criado pela empresa americana de tecnologia Boston Dynamics, e que começou a ser vendido no mercado há alguns dias. Dotado de inteligência artificial, o “animal” se movimenta em todas as direções, levanta, abaixa, rola no chão, sobe e desce escadas – mas não late nem abana o rabo.









“Não adianta ter um conselho diverso se não existir uma cultura para que cada uma das pessoas tenha suas ideias acolhidas e consideradas”

Claudia Elisa Soares, integrante do conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativo (IBGC)