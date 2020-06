Ataques entre Itaú e XP agita o mercado financeiro no Brasil

Guilherme Benchimol, dono da XP, disse que há 20 anos luta contra um sistema financeiro concentrado que nunca inovou (foto: XP/Divulgação)



As bofetadas entre Itaú e XP

O mercado financeiro está agitado com os safanões entre o Itaú e a XP. A história começou com um comercial do Personnalité que ironizava os conselhos de um assessor de investimentos. Para quem estava atento, parecia um cutucão no jeito de a XP trabalhar. Depois, em artigo no Linkedin, Guilherme Benchimol, dono da corretora, escreveu que está “há 20 anos lutando contra um sistema financeiro concentrado que nunca inovou”. Disputas empresariais são corriqueiras e até divertidas, como mostram os embates entre gigantes como Coca-Cola e Pepsi, imortalizados nas propagandas de TV, ou entre as fabricantes de materiais esportivos Puma e Adidas, que nasceram depois de dois irmãos brigarem pelo controle da empresa Dassler Brothers – cada um foi para o seu canto e criou a própria marca. Itaú e XP chamam a atenção por um fator extra: o Itaú é dono de 49,9% das ações da corretora. Eles vão deixar rivalidades interferir nos negócios? A julgar pelas bofetadas, a resposta é sim.





Vendas de carros aceleram em junho

O mês de junho vai marcar uma sólida recuperação do mercado de automóveis. Segundo projeções da consultoria IHS Markit, serão 110 mil emplacamentos no mês, um crescimento de quase 80% sobre maio. Mesmo assim, o número ainda corresponde à metade dos negócios fechados um ano atrás. Para 2020, a IHS estima retração de 30% nas vendas de veículos leves, o que resultará em 1,88 milhão de novas unidades nas ruas. Em 2021, a expectativa é de um volume de negócios acima de 2 milhões de carros.





Frutas e verduras pelo WhatsApp

O delivery de alimentos foi o grande beneficiado pela quarentena. A rede Hortifruti Natural de Terra, que tem 60 lojas na Região Sudeste do país, alcançou uma marca impressionante: as entregas em domicílio dispararam 1.000% nas primeiras oito semanas de isolamento social. Boa parte do desempenho se deve ao esforço de deslocar mil de seus 7 mil funcionários para trabalhar exclusivamente com o delivery. A empresa inovou nos pedidos: eles devem ser feitos pelo WhatsApp.





A vez do turismo doméstico

O turismo doméstico será revigorado após a pandemia do coronavírus. É isso o que mostra uma pesquisa realizada pela MindMiners, que entrevistou 500 pessoas de todas as regiões brasileiras. Segundo o estudo, 61% dos turistas afirmaram que pretendem viajar dentro do país antes de se arriscar no exterior. O levantamento também revelou que 71% deles cancelaram ou adiaram pelo menos uma viagem. O turismo perdeu quase 90% de suas receitas na crise do coronavírus.







A Echos, laboratório brasileiro de inovação, assinou uma parceria com o Google News Initiative (GNI) para fomentar a inovação em grandes grupos de mídia da Ásia e da região do Pacífico. A ideia é apoiar o desenvolvimento de produtos e serviços digitais. Até o agora, o Google investiu US$ 300 milhões em projetos na área.

Os condomínios residenciais sentiram os efeitos da crise do coronavírus. Em algumas cidades, a situação é crítica. Segundo pesquisa da APSA, maior gestora de imóveis do país, em Belo Horizonte, o percentual de condôminos com parcelas em atraso aumentou de 7% em janeiro para os atuais 14%.

A perspectiva de adoção permanente do home office anima o setor imobiliário. Segundo a OLX, em Minas Gerais, a procura por casas e apartamentos com três ou mais quartos aumentou 26% na pandemia. “Passar mais tempo em casa fez as pessoas sentirem falta de espaços reservados para estudar ou trabalhar”, diz Marcelo Dadian, diretor da OLX Brasil.

As informações das contas de luz podem ser usadas para o destravamento do crédito. Segundo Patrícia Bentes, sócia da consultoria financeira Estatice, elas ajudam na análise de risco ao revelar o domicílio exato e a estimativa da renda a partir dos níveis de consumo. Na crise, a conta de luz ajudaria a liberar recursos represados.

“Nós temos priorizado dois investimentos: eletrificação e carros autônomos. Essas duas partes do negócio não pararam. Ao contrário, estão acelerando”

Carlos Zarlenga, presidente da General Motors para a América do Sul





50%

foi quanto cresceram as vendas de bicicletas em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a associação do setor, isso é reflexo das mudanças de comportamento na crise do coronavírus