Emplacamento de veículos cresce, mas sem fôlego com base fraca

A indústria automotiva brasileira não tem motivos para comemorar a alta de 11,6% das vendas de veículos novos em maio na comparação com abril. “A base anterior estava destruída”, diz o consultor Eduardo Tancinsky. “Portanto, trata-se de um crescimento modesto diante do tamanho do problema que o setor precisa resolver.” De fato, praticamente todos os indicadores continuam no vermelho. Na comparação com maio de 2019, os emplacamentos caíram 75%. No ano, encolheram 38% – é o pior desempenho em duas décadas. “Só há dois caminhos para as montadoras terem algum fôlego: a reabertura total das concessionárias e a ampliação expressiva do crédito”, diz Tancinsky. Embora algumas lojas (foto) tenham retomado as atividades nas últimas semanas, é incerto quando voltarão a funcionar a pleno vapor. O crédito é outro problema. “Com desemprego em alta, a economia vai demorar para reagir. Para atrair o consumidor, será preciso oferecer muito crédito a juros baixos.”





Melhores empresas para trabalhar na América Latina

O Great Place To Work (GPTW) revelou ontem a sua tradicional lista das melhores empresa para trabalhar na América Latina. O Brasil apareceu com destaque em duas categorias: grandes (mais de 500 empregados) e pequenas e médias (20 a 499 empregados). No ranking das grandes, o Magazine Luiza ocupou a 5ª posição entre as 25 escolhidas. Na categoria PMEs, a Levvo subiu no pódio (3º lugar). Nos dois grupos a liderança foi ocupada por firmas colombianas: Aseguradora Solidaria e Contecar.

Não podemos entrar numa briga tola e infantil contra a globalização. Todos perderão com isso Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional



EY socorre Ministério da Economia

A consultoria EY está assessorando o Ministério da Economia (foto) numa missão hercúlea: analisar as solicitações feitas diariamente por governos estaduais e municipais e pela iniciativa privada para aliviar os impactos da Covid-19 na economia. Os pedidos incluem ações tributárias, normas regulatórias, concessão de crédito e afrouxamento de obrigações, entre outros. Com a análise avançada de dados, a EY agrupa as propostas por categoria e ajuda o Ministério na definição de políticas públicas.





A Netflix do fitness

O coronavírus fez surgir novos titãs empresarias, como a plataforma de videoconferências Zoom e a fabricante de jogos eletrônicos Activision. A bola da vez é a americana Neou, que está sendo chamada de “Netflix do fitness”. Fundada em 2105, a empresa não tinha deslanchado até o isolamento social abrir oportunidades. A Neou cobra mensalidades de US$ 15 para que clientes tenham acesso a 5 mil aulas de ginástica. Antes restrita aos Estados Unidos, a plataforma já conta com usuários em 65 países.





25,7%





foi quanto caiu a busca por crédito em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Serasa Experian, a crise e a queda da renda desencorajaram a contratação de empréstimos









