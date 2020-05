Quem ganhou e quem perdeu na temporada de resultados

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 15/9/11)





Destaques positivos





>> Lojas Americanas (foto): impulsionada pela quarentena, a operação digital garantiu um aumento de 17% das vendas no primeiro trimestre diante de igual período de 2019





>> Marfrig: o aumento das exportações, a melhoria de gestão e a diminuição de dívidas aceleraram as receitas e melhoraram as margens do frigorífico





>> Raia Drogasil: a rede de farmácias viu o lucro disparar 45% no trimestre. As drogarias tiveram vendas acima do normal por causa da pandemia





Destaques negativos





>> Azul: a valorização do dólar, que aumentou custos, e a redução de voos levaram a empresa ao prejuízo de R$ 6,1 bilhões no trimestre





>> Bradesco: o aumento do custo de cré





>> Gerdau: a queda expressiva da demanda, principalmente a partir de março (no começo da pandemia), reduziu os lucros em 51%







Mercado financeiro comemora vídeo de reunião









"A Apple começou a vender no Brasil iPhones 11 fabricados na unidade da Foxconn, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Quem esperava redução de preços se decepcionou"



A Fintwit, como é chamada a comunidade do mercado financeiro no Twitter, está fechada com o governo. Depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial, gestores e analistas comemoraram nas redes sociais o desempenho do presidente e de seus ministros. A Fintwit ficou satisfeita com a defesa do livre mercado feita por Bolsonaro e a declaração de Paulo Guedes, que pede a venda do Banco do Brasil. Ninguém, porém, se incomodou com as baixarias, a apologia da violência e os ataques ao STF.





iPhone fabricado no Brasil custa o mesmo que o importado





A Apple começou a vender no Brasil iPhones 11 fabricados na unidade da Foxconn, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Quem esperava redução de preços se decepcionou. O aparelho produzido em território nacional e o importado custam os mesmos R$ 4 mil. Isso não faz muito sentido, já que os gastos de produção variam de um país para o outro. Os novos iPhones 11 começaram a ser montados pela Foxconn brasileira em fevereiro de 2020 e chegaram ao mercado nos últimos dias.





Economia reabre nos Estados Unidos e Europa





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemora hoje um marco importante: pela primeira vez desde o início da quarentena, todos os 50 estados americanos terão iniciado o processo de reabertura da economia. Embora restrições persistam, shoppings, restaurantes e escritórios ensaiam a volta da normalidade. Alemanha, Espanha e Itália fizeram o mesmo. Não custa lembrar: isso só foi possível porque esses países reduziram a curva de contágio. No Brasil, o número de casos continua aumentando.

***





US$ 34,6 bilhões

é quanto aumentou o patrimônio de Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, entre 18 de março e 19 de maio – auge da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos. O número mostra que a crise foi positiva para as grandes empresas de tecnologia



***



(foto: FILIPE ARAÚJO/AE SÃO PAULO )

"Depois que tudo isso passar, o mundo vai se tornar mais solidário" Abilio Diniz, empresário













RAPIDINHAS





A Petrobras é uma das apoiadoras da primeira edição do HackCovid19, “hackaton” (maratona de criação de softwares) para o desenvolvimento de ideias criativas no combate ao novo coronavírus. A iniciativa faz parte do projeto Estrutura Científica de Resposta (ECR) da companhia, dedicado a encontrar soluções de enfrentamento da pandemia.





***





Entre os 220 desafios lançados no evento virtual HackCovid19 estão a modelagem matemática, que ajuda a prever demandas por respiradores artificiais, e um aplicativo que possibilita o auxílio de pais e mães no acompanhamento das aulas on-line dos filhos. Na etapa final, 79 projetos serão submetidos ao comitê julgador, que revelará os três vencedores no dia 31 de maio.





***





O HackCovid19 é fruto de parceria entre o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). A primeira edição reuniu 958 participantes, entre programadores, cientistas, analistas de sistemas e engenheiros.





***





A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) produziu um estudo sofre os efeitos da crise do coronavírus no setor. Segundo a pesquisa, o fechamento das lojas por dois meses deixou um saldo de 120 mil desempregados e 15 mil estabelecimentos deverão parar de funcionar definitivamente.