Como as lives vão virar dinheiro para artistas depois da pandemia

(foto: Reprodução/ Youtube)

As lives vão revolucionar a indústria do entretenimento. A cantora sertaneja Marília Mendonça (foto) reuniu 3,1 milhões de espectadores simultâneos. Os também sertanejos Jorge e Mateus, 3,1 milhões. Com o isolamento social, nomes como Elton John, Paul McCartney e outros astros internacionais se renderam aos eventos ao vivo transmitidos pela internet.Os artistas vão faturar com o modelo. Depois que a pandemia passar, nada os impedirá de alugar um teatro, fazer um show para mil pessoas e transmiti-lo pela internet para milhões de fãs %u2013 e com o apoio de patrocinadores. Nos Estados Unidos, produtores da Broadway planejam lives de peças de teatro. A recuperação do varejo não será homogênea. Bares, restaurantes, entretenimento e turismo devem ser os últimos setores a se recuperar, enquanto materiais de construção, reparos, pequenos itens para o lar e vestuário serão os primeiros a sair da crise. A análise é de Alexandre Pierantoni, diretor-executivo da Duff & Phelps no Brasil.